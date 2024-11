Aspermont gibt seine Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 bekannt

Wir konnten acht Jahre in Folge ein nachhaltiges Abonnentenwachstum verbuchen, obwohl schwierige Marktbedingungen und Personalmangel unsere Performance im ersten Halbjahr schwächten. Unsere Wachstumsraten konnten wir in der zweiten Jahreshälfte weiter ausbauen und gehen mit zunehmender Dynamik in das neue Geschäftsjahr.