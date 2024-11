Das Desaster in Europa und der Trump-Trade: „Government of idiots“!

Vor der Machtübernahme von Donald Trump ist Europa (und speziell Deutschland) in einer miserablen Lage: die Wirtschaft schwach, ausufernde Steuern und Bürokratie, die Schulden hoch (vor allem Frankreich), dazu noch der Trieb zur Selbst-Zerstörung der eigenen Wirtschaft - in der Hoffnung, so den Klimawandel stoppen zu können. Ryanair-Chef O'Leary hat es mit Blick auf die deutsche Regierung so formuliert:„Government of idiots“. Nun kommt Trump - und die Frage ist, ob Deutschland und Europa in der Lage sein werden, daraus ihre Lehren zu ziehen und umzusteuern. Denn die Herausforderungen werden nicht gerade kleiner, nicht zuletzt durch die Zölle. Heute verkürzter Handel in den USA - wie ist die durchschnittliche Performance am Black Friday?

1. USA rufen EU zu Sanktionen gegen Gazprombank auf

2. Dax vor wichtigen Marken – Inflationsdaten rücken in den Fokus

