FDP-Politiker Faber Strategiepapier 'Zeichen von Professionalität' Der Bundestagsabgeordnete Marcus Faber (FDP) hat in der Debatte um das Strategiepapier der FDP zum Bruch der Ampel-Koalition das Vorgehen seiner Partei gerechtfertigt. "Es ist völlig normal, dass man sich in einem Szenario, in dem die Koalition …