Schweiz Wirtschaftswachstum schwächt sich ab Die Schweizer Wirtschaft hat im dritten Quartal an Fahrt verloren. Das Bruttoinlandprodukt (BIP) legte in der Zeit von Juli bis September gegenüber dem Vorquartal um 0,4 Prozent zu, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Freitag …