Ein starkes Signal für die Transformation (FOTO)

Berlin (ots) - Zukunft Gas, die Stimme der Gas- und Wasserstoffwirtschaft, wird

künftig als "Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft" firmieren. Auf ihrer gestrigen

Versammlung stimmten die Mitglieder mit großer Mehrheit für die Umbenennung.

Damit setzt der Branchenverband ein starkes Zeichen für den Wandel in der

Branche hin zu einer klimaneutralen Energieversorgung.



Der neue Name unterstreicht die konsequente Weiterentwicklung der Gaswirtschaft

hin zur Nutzung von Wasserstoff als zentralen Energieträger der Zukunft. "Mit

der Umbenennung setzen wir ein klares Zeichen: Die Gaswirtschaft hat sich den

Herausforderungen der Energiewende gestellt und positioniert sich als eine

zukunftsgerichtete Branche, die Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und

Klimaschutz vereint", erklärt Dr. Timm Kehler, Vorstand des Verbandes. "Unser

neuer Name verdeutlicht die Veränderung der Branche: Erdgas ist unsere

Gegenwart, Wasserstoff und andere neue Gase sind unsere Zukunft."







Europa zunehmend als Schlüsseltechnologie für eine klimaneutrale

Energieversorgung an Bedeutung gewinnt: In diesem Jahr wurde das

Wasserstoffkernnetz genehmigt, die Nationale Wasserstoffstrategie

weiterentwickelt und internationale Energiepartnerschaften gestärkt. Mit Blick

auf die kommende Bundestagswahl fordert der Verband der Gas- und

Wasserstoffwirtschaft klare Maßnahmen.



Timm Kehler: "Grüne Elektronen und grüne Moleküle bilden das Fundament der

Energiewende. Für einen zügigen Hochlauf von Wasserstoff und Biomethan benötigen

wir einen verbindlichen und klaren Marktrahmen und eine Grüngasquote." Der

Fokus, so Kehler weiter, müsse auf der erzielbaren CO2-Minderung von Maßnahmen

liegen.



Weiter betont der Branchenverband die Rolle der Infrastruktur: Neben dem Aufbau

eines leistungsfähigen Wasserstoffkernnetzes und der Sicherung ausreichender

Speicherkapazitäten muss das Verteilnetz seine Bedeutung behalten. "Die

Gasverteilnetze spielen eine zentrale Rolle für rund 1,8 Millionen

Gewerbebetriebe, die auf eine sichere, verlässliche und wirtschaftliche

Energieversorgung angewiesen sind Aber auch für eine sichere und resiliente

Stromerzeugung ist eine erfolgreiche Transformation der Netze unabdingbar",

erläutert Kehler.



Pressekontakt:



Zukunft Gas e.V.

Neustädtische Kirchstraße 8

10117 Berlin



Charlie Grüneberg

Leiter Kommunikation

T +49 171 2402630

mailto:presse@gas.info

http://www.gas.info



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/112647/5919428

OTS: Zukunft Gas e. V.





