HSBC zieht die Reißleine: Chinas Kreditmarkt zwingt die Bank in die Knie!

Die britische Großbank HSBC zieht sich nach acht Jahren aus ihrem Kreditkartengeschäft in China zurück. Der Schritt ist ein Zeichen dafür, wie schwer es der Bank fällt, in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt Fuß zu fassen und dort profitabel zu operieren.

HSBC hat die Ausgabe neuer Kreditkarten eingestellt und arbeitet nun daran, das Geschäft für die Mehrheit der chinesischen Kunden abzuwickeln, so drei Insider. Zwei von ihnen erklärten, dass die Schließung auch auf gescheiterte Versuche zurückzuführen sei, das Geschäft an Interessenten zu verkaufen.

Allerdings könnten weiterhin Kreditkarten für eine kleine, gehobene Kundengruppe verfügbar bleiben. Für "stand-alone“-Kreditkartenkunden – solche, die keine anderen Bankdienstleistungen von HSBC in China nutzen – ist jedoch kein Kartenersatz nach Ablauf der Gültigkeit geplant. Diese Kundengruppe macht laut Insidern einen erheblichen Anteil des Geschäfts aus.

Ein HSBC-Sprecher kommentierte die Entscheidung mit den Worten: "Im Rahmen unserer Premier- und Global Private Banking-Dienstleistungen bieten wir in Festlandchina weiterhin Kreditkarten mit Fokus auf internationale Reise- und Lifestyle-Features an."

Der Kampf um Marktanteile in China

Der Rückzug markiert eine deutliche Kehrtwende gegenüber HSBCs ursprünglicher Strategie, das Kreditkartengeschäft in China auszubauen. 2016 eingeführt, sollte das Angebot eine zentrale Säule der Asien-Expansion der Bank werden. Bis September 2019 hatte HSBC etwa eine Million Kreditkartenkunden in China. Doch die anfängliche Dynamik ebbte ab, insbesondere durch Chinas strikte Lockdowns während der COVID-19-Pandemie.

Das Kreditkartengeschäft in China hat sich seitdem deutlich abgeschwächt. Daten von Insight & Info Consulting zeigen, dass die Gesamtzahl der ausgegebenen Kreditkarten von 800 Millionen im Jahr 2021 auf 767 Millionen im Jahr 2023 zurückging.

HSBC sah sich zudem mit einem herausfordernden Wettbewerbsumfeld konfrontiert. Neben regulatorischen Einschränkungen – etwa bei Zinssätzen und dem Umgang mit Zahlungsausfällen – erschwerten lokale Wettbewerber, insbesondere chinesische Digitalplattformen, das Geschäft. Diese bieten Verbraucherkredite zu deutlich niedrigeren Kosten an.

Finanzieller Druck und weitere Einschnitte

Während HSBC in anderen asiatischen Märkten hohe Gewinne erzielt, bleibt das Geschäft mit Vermögens- und Privatkunden in China ein Verlustbringer. Im ersten Halbjahr 2024 verzeichnete die Einheit einen Verlust von 46 Millionen US-Dollar, verglichen mit 90 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Zusätzlich prüft HSBC nun auch die Kosten und Abläufe seines digitalen Vermögensverwaltungsgeschäfts "Pinnacle“. Reuters berichtete kürzlich, dass dies potenziell zu Entlassungen führen könnte.

Aktienrückkäufe: Fokus auf Kapitalrückführung

Parallel zum strategischen Rückzug aus China hat HSBC in den letzten Wochen Aktien im Gesamtwert von rund 1,34 Milliarden US-Dollar zurückgekauft. Am Donnerstag erwarb die Bank 1,8 Millionen Aktien in Großbritannien und Hongkong. Die Rückkäufe sind Teil eines größeren Programms, das bisher über 147 Millionen Aktien umfasst und darauf abzielt, den Aktionären Kapital zurückzuführen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 8,867EUR auf Tradegate (29. November 2024, 11:19 Uhr) gehandelt.