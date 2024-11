Hugo-Boss-Geheimpläne: "Gefundenes Fressen" für Hedgefonds – Kursziel gestoppt!

Die Pläne wurden in einer als vertraulich gekennzeichneten Präsentation von Grieders Holding aus dem März des Vorjahres dargelegt. Grieder beabsichtigte, den österreichischen Investor Rene Benko in die Holding einzubeziehen, um gemeinsam bei Hugo Boss einzusteigen. Das Vorhaben trug den Namen "Tango".

Hugo Boss-Aktien fielen in der Folge am Donnerstag um 8,5 Prozent. Das Handelsblatt meldete zudem, Grieder könnte kursrelevante Interna wie Geschäftsprognosen an Benko weitergegeben haben. Bis 2025 rechne er demnach beim Umsatz statt mit vier Milliarden nun mit fünf Milliarden Euro und einer Ebit-Marge (Gewinn vor Steuern und Zinsen) von zwölf Prozent. "Das wird den Aktienkurs extrem hochtreiben, denke ich", schrieb Grieder.

Dies wecke nun das Interesse der Behörden. Die Finanzmarktaufsicht Bafin hat laut Berichten eine Voruntersuchung begonnen.

Tipp aus der Redaktion Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen ein möglicher Gewinn ziehen – gegen größere Crashs hilft immer noch eine breite Streuung über verschiedene Assetklassen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen ein möglicher Gewinn ziehen – gegen größere Crashs hilft immer noch eine breite Streuung über verschiedene Assetklassen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren. Jetzt informieren!

Am Freitag notieren die Aktien von Hugo Boss weiter mit roten Vorzeichen. Laut einem Händler sehen Hedgefonds in dem möglichen Verstoß gegen Insider-Richtlinien ein "gefundenes Fressen". Der kritisierte CEO Grieder gilt als zentraler Bestandteil der Investmentgeschichte der Aktie.

Die LBBW hat in der Folge das Rating und Kursziel für Hugo Boss vorläufig ausgesetzt. Die Analysten gaben an, dass sie vonseiten des Unternehmens keine klärenden Informationen erhalten konnten und daher das Rating und das Kursziel aussetzen, bis mehr über die Vorwürfe bekannt ist.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,11 % und einem Kurs von 32,55EUR auf Tradegate (29. November 2024, 10:35 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 34,21 € , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer