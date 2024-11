Ölpreise geben etwas nach - Verluste auch auf Wochensicht

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag leicht gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete im Vormittagshandel 72,83 US-Dollar. Das waren 45 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel geringfügig um 16 Cent auf 68,56 Dollar.

Marktbeobachter verwiesen wie bereits am Vortag auf ein vergleichsweise geringes Handelsvolumen. In den USA sind viele Anleger nach dem Feiertag zum US-Erntedankfest im verlängerten Wochenende und daher nicht an den Rohstoffmärkten aktiv.