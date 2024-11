Importpreise im Oktober gegenüber Vorjahresmonat gesunken

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Importpreise waren im Oktober 2024 um 0,8 Prozent niedriger als im Vorjahresmonat. Im September 2024 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei -1,3 Prozent gelegen, im August 2024 bei +0,2 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mit. Die Einfuhrpreise stiegen im Oktober 2024 gegenüber dem Vormonat September 2024 um 0,6 Prozent.



Die Exportpreise lagen laut Destatis im Oktober 2024 um 0,6 Prozent über dem Stand von Oktober 2023. Im September 2024 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei einem Plus von 0,4 Prozent gelegen, im August 2024 bei plus 0,8 Prozent. Gegenüber dem Vormonat September 2024 stiegen die Exportpreise um 0,3 Prozent.









Ohne Berücksichtigung der Energiepreise waren die Importpreise im Oktober 2024 um 0,9 Prozent höher als im Oktober 2023, hieß es. Gegenüber September 2024 stiegen sie um 0,4 Prozent. Lässt man nur Erdöl und Mineralölerzeugnisse außer Betracht, lag der Importpreisindex um 0,4 Prozent über dem Stand von Oktober 2023 und um 0,5 Prozent über dem Stand von September 2024.



Die Importpreise für Konsumgüter lagen laut Destatis im Oktober 2024 um 2,1 Prozent über denen des Vorjahresmonats (+0,4 Prozent gegenüber September 2024). Während Gebrauchsgüter gegenüber Oktober 2023 mit 0,1 Prozent kaum teurer waren als im Vorjahr (+0,4 Prozent gegenüber September 2024), lagen die Importpreise von Verbrauchsgütern 2,7 Prozent über denen von Oktober 2023 (+0,5 Prozent gegenüber September 2024).



Den größten Einfluss auf die Gesamtentwicklung der Importpreise im Oktober 2024 hatte der Rückgang der Energiepreise um 14,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, so das Bundesamt. Die Einfuhr von Erdöl war 18,9 Prozent günstiger als im Vorjahresmonat (+3,8 Prozent gegenüber September 2024). Mineralölerzeugnisse kosteten 17,7 Prozent weniger als im Oktober 2023 (+4,6 Prozent gegenüber September 2024). Hier waren insbesondere Dieselkraftstoffe und leichtes Heizöl (-26,5 Prozent) sowie Motorenbenzin (-19,1 Prozent) preiswerter als vor einem Jahr, hieß es. Gegenüber September 2024 stiegen die Preise bei beiden Produktgruppen aber deutlich, bei Dieselkraftstoff und leichtem Heizöl um 4,9 Prozent und bei Motorenbenzin um 4,5 Prozent.Die Einfuhrpreise von Erdgas sanken laut den Zahlen des Statistischen Bundesamts gegenüber Oktober 2023 um 6,9 Prozent, gegenüber September 2024 stiegen sie allerdings um 2,2 Prozent. Elektrischer Strom war 0,8 Prozent günstiger als im Vorjahresmonat, aber 9,2 Prozent teurer als im September 2024.