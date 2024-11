Adani weist Bestechungsvorwürfe zurück – Aktie im Rallye-Modus

Adani Green Energy das Unternehmen, das im Zentrum des Sturms der US-Anklagen steht, sprang um bis zu 19 Prozent in die Höhe. Die Aktie hat ihre Verluste größten Verluste im Novenber , als sie um mehr als 18 Prozent auf 1.145,70 Rupien (12, 84 Euro) einbrach, weitgehend wieder wettgemacht.

Die Gruppe hatte in einer Erklärung die Bestechungsvorwürfe gegen ihren milliardenschweren Vorsitzenden Gautam Adani zurückgewiesen.

Ursprung der Erholung der Wertpapiere war eine Mitteilung des Unternehmens vom Mittwoch. Adani Green Energy erklärte, dass weder Gautam Adani noch sein Neffe Sagar Adani wegen Verstößen gegen den US-amerikanischen Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) angeklagt worden seien. Der Foreign Corrupt Practices Act ist ein Bundesgesetz der USA, das Zahlungen und Wertgeschenke an ausländische staatliche Amtsträger verbietet, um Zuschläge für Geschäfte zu bekommen, also ein Anti-Korruptionsgesetz.

Adani Energy stieg daraufhin um bis zu 14 Prozent, während Adani Total um bis zu 7 Prozent zulegte – seit dem Ausverkauf nach der Anklageerhebung hat die Aktie wieder um 43 Prozent zugelegt. Das französische Unternehmen TotalEnergies hatte angekündigt, neue Investitionen im Zusammenhang mit der Adani-Gruppe auszusetzen.

Dem 62-jährigen Milliardär wird vorgeworfen, mehr als 250 Millionen US-Dollar an Bestechungsgeldern an indische Regierungsbeamte gezahlt zu haben, um sich Solarenergieverträge zu sichern, die ihm mehr als 2 Milliarden US-Dollar an Gewinn einbringen könnten.

Nach der Anklage kam es zunächst zu einem massiven Ausverkauf der Aktien des Konzerns, während Investoren und Partner neue Gelder und Verträge, die mit den weltweiten Geschäften des Konzerns verbunden waren, zurückzogen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion