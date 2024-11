Wenig Bewegung vor dem Wochenende

Außerhalb des Euroraums stieg der Schweizer Leitindex SMI am Freitag um 0,1 Prozent auf 11.725 Zähler. Der britische FTSE 100 büßte 0,1 Prozent auf 8.276 Punkte ein.

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Nach der moderaten Vortageserholung haben Europas wichtigste Aktienmärkte am Freitag weitgehend stagniert. Der EuroStoxx 50 notierte am späten Vormittag praktisch unverändert bei 4.759 Punkten. Damit deutet sich für den Leitindex der Eurozone ein Wochenminus von rund 0,6 Prozent an.

Im Branchentableau führten europaweit Rohstoffaktien mit plus 0,6 Prozent die Liste der wenigen Gewinnsektoren an. Am unteren Ende mit minus 0,3 Prozent waren wieder einmal Autowerte zu finden, die zuletzt von drohenden US-Strafzöllen belastet worden waren.

Aus Unternehmenssicht waren fundamentale Nachrichten Mangelware. Insofern sorgten vor allem Analystenstudien für Kursbewegungen. So stiegen ABB an der Spitze des SMI-Index um 0,8 Prozent auf 49,86 Franken. Die Bank of America stufte die Papiere des Elektrotechnikkonzerns von "Neutral" auf "Buy" hoch und erhöhte das Kursziel von 51 auf 60 Franken.

Unterdessen setzte sich die rasante Achterbahnfahrt der Atos-Titel mit einem Kursanstieg von 34 Prozent fort. Tags zuvor waren die Anteilsscheine des IT-Dienstleisters zwischenzeitlich um 70 Prozent hochgeschossen, endeten aber 22 Prozent im Minus. In den vier Handelstagen zuvor konnten sich die zwischenzeitlich zum Pennystock avancierten Aktien fast verelffachen. Auftragsmeldungen und mögliche Spartenverkäufe wurden zuletzt als Kurstreiber genannt./edh/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Atos Aktie Die Atos Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 53,58 auf Lang & Schwarz (29. November 2024, 11:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Atos Aktie um +477,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17.803,13 %. Die Marktkapitalisierung von Atos bezifferte sich zuletzt auf 113,59 Mio..