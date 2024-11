Inflation in der Eurozone steigt wieder über das gestecke Ziel der EZB

Laut Eurostat stieg die Inflationsrate im Jahresvergleich auf 2,3 Prozent, nachdem sie im Oktober noch bei 2,0 Prozent gelegen hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt eine Teuerungsrate von 2,0 Prozent an.

Besonders Dienstleistungen, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak trugen zum Anstieg bei. Die Energiepreise hingegen sanken weiter deutlich. Die sogenannte Kerninflation, die schwankungsanfällige Kategorien wie Energie und Nahrungsmittel ausklammert, lag im November bei 2,7 Prozent.

Deutschland leicht über dem Eurozonen-Durchschnitt

In Deutschland erreichte die Inflationsrate im November voraussichtlich 2,4 Prozent, wie Eurostat mitteilte. Das Statistische Bundesamt hatte am Donnerstag eine etwas niedrigere Rate von 2,2 Prozent gemeldet. Die Unterschiede beruhen auf unterschiedlichen Berechnungsmethoden. Noch im September lag die Inflation in Deutschland bei lediglich 1,6 Prozent und damit auf dem niedrigsten Niveau seit über 3 Jahren.

Ausblick

Die Zentralbank hat sich verpflichtet, die Inflation nahe ihrem Zielwert von 2,0 Prozent zu halten, während die Kerninflation weiterhin darüber liegt. Märkte und Ökonomen warten gespannt auf die nächsten Schritte der EZB.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 1,056USD auf Forex (29. November 2024, 11:29 Uhr) gehandelt.