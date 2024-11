Risse in der Comeback-Story Super Micro: Gewinne sichern, solange die Gelegenheit besteht, sagt ein Analyst Super Micro Computers Aktienperformance in dieser Woche war turbulent. Während die Titel am Montag noch zweistellig gestiegen sind, fielen sie am Mittwoch zweistellig. Ein Analyst rät, die Reißleine zu ziehen.