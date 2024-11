Vantage Markets belegt im jüngsten Leistungstest von Investing.com während der US-Wahlperiode in mehreren Kategorien den ersten Platz unter den Brokern

PORT VILA, Vanuatu, 29. November 2024 /PRNewswire/ -- Vantage Markets (oder „Vantage"), ein preisgekrönter Multi-Asset-Broker, hat erneut seinen Ruf für hervorragende Leistungen gefestigt und in mehreren Schlüsselkategorien des jüngsten Brokerage-Tests von Investing.com seine Konkurrenten überflügelt.

Investing.com, einer der weltweit führenden Finanzverlage, bietet Finanznachrichten, -analysen und -daten in Echtzeit für über 60 Millionen monatliche Nutzer auf den globalen Märkten. Die Brokertests sind in der Branche hoch angesehen und bieten umfassende Einblicke in die Leistung von Brokern auf der Grundlage strenger Bewertungskriterien.