Körber erwirbt Bähren Pharma-Packaging und bietet Kunden erweiterte integrierte Verpackungslösungen (FOTO)

Hamburg (ots) - Das Körber-Geschäftsfeld Pharma wächst weiter und stärkt seine

Verpackungskompetenz durch die Unterzeichnung einer Vereinbarung zum Erwerb der

Wilhelm Bähren GmbH & Co. KG (Mönchengladbach, Deutschland). Bähren ist ein

innovativer Anbieter mit einem breiten Produktangebot für Etiketten und

Packungsbeilagen für die pharmazeutische Industrie und stellt eine wesentliche

Erweiterung des bestehenden Körber-Verpackungsangebots für Kunden dar.



Das Etiketten- und Packungsbeilagenangebot von Bähren ergänzt das bestehende

Verpackungsportfolio von Körber. Kunden profitieren zukünftig von einem

erweiterten Komplettangebot an Sekundärverpackungen, das Faltschachteln,

Etiketten und Packungsbeilagen umfasst. Als innovationsgetriebenes

Familienunternehmen in dritter Generation passt Bähren perfekt zur

unternehmerischen DNA von Körber. Künftig wird ihr Know-how als Teil des

Ökosystems unter der Marke Körber angeboten. Das Führungsteam wird als

integraler Bestandteil der neuen Struktur die Teams weiterhin leiten.







Geschäftsfeld Pharma erklärt: "Das Körber-Geschäftsfeld Pharma ist auf

Wachstumskurs und erweitert sein Portfolio, um unseren Kunden noch stärker

integrierte Lösungen anbieten zu können. Diese Akquisition zeigt einmal mehr,

dass Körber mit seiner unternehmerischen DNA sehr gut zu Unternehmen passt, die

innovativ sind und auf Technologie setzen und dadurch Mehrwert für ihre Kunden

schaffen."



Joachim Hoeltz, CEO Packaging Materials im Körber-Geschäftsfeld Pharma, ergänzt:

"Mit Bähren in unserem Team können wir unseren Kunden ein umfassendes

Verpackungsportfolio aus einer Hand anbieten. Kunden profitieren von der neuen

Expertise im Körber-Ökosystem sowie der Verknüpfung mit der Maschinenkompetenz

von Körber. Der Fokus von Bähren, nachhaltige Lösungen mit bestem Service unter

Einhaltung höchster GMP- und Qualitätsstandards anzubieten, passt perfekt zu

unserer eigenen DNA und unterstützt damit unseren Anspruch, die erste Wahl für

unsere Kunden zu sein."



Die Geschäftsführer der Wilhelm Bähren GmbH & Co. KG, Stefan Bisping und Swen

Eschmann erklären: "Bähren Pharma-Packaging befindet sich seit 2006 auf

Wachstumskurs und hat sich insbesondere in den letzten zehn Jahren zu einem

Spezialisten für Packungsbeilagen und Etiketten entwickelt, der Kunden weltweit

beliefert. Unser Erfolg basiert auf unseren Mitarbeitern sowie der

Digitalisierung und Automatisierung von Systemen. So können wir Prozesse



