Hier sind bis zu 65 Prozent Kursplus drin – Berenbergs Top-5 Nebenwerte

Nach einer starken ersten Jahreshälfte mit einer Performance von 10 Prozent ist der deutsche Kleinwerte-Index SDAX nach dem Sommer abgestürzt. Inzwischen steht für das Jahr 2024 ein Minus von rund 2 Prozent zu Buche. Während der DAX40 das zweite starke Jahr in Folge feiert, werden die Mid-Caps links liegen gelassen.

Jede Menge Gesprächsstoff also für das German Equity Forum in der vergangenen Woche in Frankfurt. Dort scheint sich zum Jahresende wieder Hoffnung breit zu machen. Die Aussicht auf vorgezogene Bundestagswahlen im Februar und potenzielle Konjunkturimpulse könnten ein Comeback für Nebenwerte bedeuten. Berenberg-Analyst Gerhard Orgonas nutzte die Bühne, um fünf Mid-Cap-Titel vorzustellen, die Anleger laut seiner Einschätzung 2024 im Auge behalten sollten.