Das MERCOSUR-Abkommen ist eine historische Chance

"Die EU kann an diesen Tagen beweisen, dass sie handlungsfähigist, wenn es darauf ankommt. Das MERCOSUR-Abkommen muss jetzt abgeschlossenwerden, auch wenn dafür Einzelinteressen hintenanstehen müssen. Die EU stelltmit dieser Entscheidung die Weichen für die langfristige Entwicklung deseuropäischen Wirtschaftsraumes, das ist eine historische Chance. Ein Abkommendieser Größe darf nicht an ein paar Tonnen Rindfleisch scheitern", kommentiertBGA-Präsident Dr. Dirk Jandura die finalen Verhandlungen zum Abkommen."Die Vorteile des Abkommens liegen klar auf der Hand. Der Handel zwischenunseren Ländern wird nachhaltig wachsen, das schafft Arbeitsplätze undStabilität auf beiden Seiten des Ozeans" so der Großhandelspräsident. "Aber wirschaffen eben auch Verbindungen außerhalb unserer Haupthandelspartner USA undChina. Angesichts einer drohenden Verschärfung der Spannungen zwischen diesenbeiden Blöcken ist die EU gut beraten, sich eigene Verbindungen aufzubauen. WirEuropäer können nur aus einer Position der Stärke heraus unsere Rolleverteidigen."Und weiter: "Das MERCOSUR-Abkommen ist für die EU und auch für Deutschlandabsolut relevant. Es geht nicht nur darum, dass MERCOSUR-Staaten Partner Europaswerden, sondern dass Europa Partner der Mercosur-Staaten wird. Wir begegnen unsauf Augenhöhe.""Deshalb appelliere ich an Frau von der Leyen und ihre Kommission: Machen Siesich für den Abschluss des MERCOSUR-Abkommens stark. Stärken wir unserenWirtschaftsraum, indem wir Abhängigkeiten reduzieren. Von diesem Abkommenprofitieren langfristig alle Mitgliedsstaaten", so Jandura abschließend.