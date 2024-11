Reallöhne im 3. Quartal 2024 um 2,9 % höher als im Vorjahresquartal

Wiesbaden (ots) - Die am 29.11.2024 verbreitete Meldung muss aufgrund eines

Fehlers im ersten Absatz korrigiert werden. Der korrigierte Wert ist fett

hervorgehoben.



Die Nominallöhne in Deutschland waren im 3. Quartal 2024 um 4,9 % höher als im

Vorjahresquartal. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im selben Zeitraum um 1,9

% . Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, lagen die

Reallöhne damit im 3. Quartal 2024 um 2,9 % höher als im Vorjahresquartal. Mit

diesem sechsten Anstieg in Folge setzte sich der positive Trend der

Reallohnentwicklung fort. In den Quartalen von Ende 2021 bis Anfang 2023 hatten

die Beschäftigten noch durchschnittlich Reallohnverluste zu verzeichnen.





Die starke Steigerung der Nominallöhne und die im Vergleich schwächereInflationsentwicklung führten im 3. Quartal 2024 erneut zu einemReallohnwachstum. Dazu trugen auch die Auszahlungen vonInflationsausgleichsprämien sowie die unter anderem in Tarifverträgenbeschlossenen Lohnsteigerungen und Einmalzahlungen bei. ÜberdurchschnittlicheVerdienststeigerungen waren in den Wirtschaftsabschnitten "Handel;Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen" (+6,9 %), "Verkehr undLagerei" (+6,4 %) und "Information und Kommunikation" (+6,2 %) festzustellen.Unterdurchschnittliche Verdienststeigerungen gab es hingegen in denWirtschaftsabschnitten "Energieversorgung" (+2,3 %) und "Öffentliche Verwaltung,Verteidigung; Sozialversicherung" (+2,7 %).Geringverdienende mit überdurchschnittlichem NominallohngewinnBetrachtet man nur die Vollzeitbeschäftigten nach ihrer Verdienstgrößenklasse,hatte das Fünftel mit den geringsten Verdiensten (1. Quintil) mit einemdurchschnittlichen Nominallohnwachstum von 7,3 % zum Vorjahreszeitraum diestärksten Verdienststeigerungen im 3. Quartal 2024. Damit setzte sich der Trendfort, dass die Nominallöhne von Geringverdienenden prozentual am stärkstensteigen.Die Verdienste aller Vollzeitkräfte insgesamt stiegen um 5,0 %. Für das obersteFünftel mit den höchsten Verdiensten unter den Vollzeitbeschäftigten (5.Quintil) betrug der Nominallohnanstieg 4,3 % und lag damit leicht unter derNominallohnentwicklung in der Gesamtwirtschaft.Methodische Hinweise:Der Nominallohnindex bildet die Entwicklung der Bruttomonatsverdiensteeinschließlich Sonderzahlungen von allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ab.Die Inflationsausgleichsprämie wird in der Verdienststatistik als Bestandteildes Gesamtbruttoentgelts miterfasst. Sie wird im Sinne derEntgeltbescheinigungsverordnung nicht als Sonderzahlung (sonstige Bezüge)definiert, da sie steuer- und abgabefrei ist. Aus diesem Grund wird die Prämiesowohl bei den Verdienstindizes mit Sonderzahlungen als auch denVerdienstindizes ohne Sonderzahlungen im gleichen Umfang abgebildet.Weitere Informationen:Weitere Hintergrundinformationen und die Zeitreihen zu den Real- undNominallöhnen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes auf derThemenseite "Reallöhne und Nettoverdienste" und in der Datenbank GENESIS-Online(Tabellen 62361) verfügbar. In GENESIS-Online stehen neben den jährlichen undvierteljährlichen Indizes auch monatliche Indizes mit Veränderungsraten zumVorjahresmonat bereit.Der monatliche Nominallohnindex nach Quintilen und Beschäftigungsart ist auch imDashboard Deutschland (www.dashboard-deutschland.de) verfügbar. In diesemDatenportal bündelt das Statistische Bundesamt hochaktuelle Indikatoren deramtlichen Statistik und weiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft undFinanzen sowie Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen, Energie und Ukraine. Mit dem"Pulsmesser Wirtschaft" steht dort auch ein Tool zur Konjunkturbeobachtung inEchtzeit bereit.Wichtiger Hinweis zur Datenbank GENESIS-Online:Seit dem 5. November 2024 ist die neue Nutzeroberfläche unserer Datenbank alsHauptversion verfügbar und hat damit das Beta-Stadium verlassen. Die neueOberfläche bietet schnellere Datenabrufe sowie intuitive Recherche- undAnpassungsmöglichkeiten von Tabellen. Zudem haben sich die Struktur desmaschinenlesbaren Flatfile-CSV-Formats und das Datenausgabeformat beiTabellen-Downloads geändert. Detaillierte Informationen dazu sowie weiterewichtige Hinweise zum Release bietet die Infoseite zum neuen GENESIS-Online.