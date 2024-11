Dax bewegt sich am Mittag ins Plus - MTU vorn

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Freitag nach einem leicht negativen Start in den Handelstag bis zum Mittag ins Plus bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 19.454 Punkten berechnet, 0,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten die MTU-Aktien, am Tabellenende fanden sich dagegen die Papiere von Brenntag und Sartorius wieder."Aus Mangel an Handelsvorgaben durch den gestrigen US-Feiertag blieben auch die ersten Handelsstunden im europäischen Handel relativ ruhig", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Das dürfte sich vor dem Wochenende auch nicht groß ändern, da der heutige Brückentag in den USA von geringem Handelsvolumen gekennzeichnet sein wird."In der kommenden Handelswoche gehe es dann mit neuer Kursdynamik weiter, so Lipkow. "Es stehen etliche Notenbankerreden an, die gerade im Vorfeld der Notenbanksitzungen in den USA und der EWU von Interesse sein werden."Unterdessen war die europäische Gemeinschaftswährung etwas stärker: Ein Euro kostete am Freitagnachmittag 1,0556 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9473 Euro zu haben.Der Ölpreis sank hingegen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 72,80 US-Dollar, das waren 48 Cent oder 0,7 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.