MedMira berichtet aktuellen Stand zum Fiskaljahr 2024

Unternehmens-Update

Im Dezember 2023 erhielt das Unternehmen die 510(k)-Zulassung (FDA) für seinen Reveal G4 HIV-1/2-Antikörper-Schnelltest. Die abgeschlossenen klinischen Studien des Unternehmens zeigten eine Sensitivität von 100 % für HIV-1 und HIV-2. MedMira´s Reveal G4 HIV-1/2-Antikörper-Schnelltest erreichte eine lupenreine Spezifität von 100 % und war bei frühen HIV-2-Infektionen und Serokonversionen reaktiv. Die Aufnahme der HIV-2-Komponente ermöglicht es CLIA-Labors, Kliniken oder Krankenhäusern, den Test von MedMira zu verwenden. Im Anschluss an die erfolgreiche 510(k)-Zulassung durch die FDA begann das Unternehmen mit den klinischen Studien in den USA, um die CLIA-Zulassung für den Reveal G4 HIV-1/2-Schnelltest zu erhalten. Derzeit befindet sich das Unternehmen in der Endphase und wird im ersten Monat des Jahres 2025 über den Stand der Zulassung informieren und voraussichtlich zu diesem Zeitpunkt ein endgültiges Datum nennen.

Im Geschäftsjahr 2024 schloss das Unternehmen seine klinischen Syphilis-Studien ab und reichte seine Daten bei der Health Canada's In Vitro Diagnostic Division, Medical Device Directorate ein. In diesem Stadium sind alle relevanten Daten und Fragen abgeschlossen. Während MedMira sich auf die Zulassung des Reveal TP (Syphilis) Schnelltests in Kanada konzentriert hat, hat das Unternehmen zwei weitere Anträge für die Zulassung in Kanada gestellt und alle notwendigen Informationen an die Aufsichtsbehörde übermittelt. Derzeit wartet das Unternehmen auf die Zulassungen aller drei Schnelltests und rechnet jederzeit mit diesen.

Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 unterzeichnete das Unternehmen zwei umfangreiche Partnerschaftsvereinbarungen für den Vertrieb aller aktuellen und zukünftigen Produktlinien von MedMira in den Vereinigten Staaten von Amerika. Im Anschluss an das Ende des Geschäftsjahres unterzeichnete MedMira zwei weitere Vertriebsvereinbarungen, die auf Ausschreibungen des Bundes und der Bundesstaaten in den USA abzielen, in Vorbereitung auf den Vergabezeitraum des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2025. Damit hat das Unternehmen seine Präsenz und Reichweite im Hinblick auf großvolumige Verträge für seine aktuelle Produktlinie (Reveal G4 HIV-1/2 Schnelltest und Miriad) weiter ausgebaut und bereitet sich gleichzeitig auf die bevorstehende Zulassung des Reveal G4 HIV-1/2 Schnelltests (CLIA waived product) vor.