"Government of idiots" Ryanair-CEO O’Leary schimpft: "Deutschland ist für die nächsten Jahre am Arsch!" Michael O’Leary, der CEO von Ryanair, hat die deutsche Politik scharf kritisiert und prognostiziert düstere Aussichten: "Deutschland ist für die nächsten Jahre am Arsch." Die Aktie profitiert von O’Learys Rage-Modus.