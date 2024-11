Bitcoin nimmt neuen Anlauf auf Rekordmarke von 100.000 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die älteste und bekannteste Kryptowährung Bitcoin hat am Freitag einen neuen Anlauf auf die Rekordmarke von 100.000 US-Dollar gestartet. Kurz vor dem Wochenende stieg der Kurs auf der Handelsplattform Bitstamp im Mittagshandel bis auf 97.500 Dollar. Am Vorabend war der Bitcoin noch bei etwa 95.000 Dollar gehandelt worden.

Seit etwa einer Woche steht der Bitcoin-Kurs in der Nähe seines Rekordwertes und ist in dieser Zeit mehrfach an der Marke von 100.000 Dollar abgeprallt. Zuletzt hatte die Kryptowährung vor einer Woche ein Rekordhoch bei 99.800 Dollar erreicht.