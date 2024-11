MicroStrategys riskante Bitcoin-Wette: Genial oder katastrophal?

Die Finanzseite TheStreet vergleicht die aggressive Bitcoin-Investitionsstrategie von MicroStrategy mit dem berüchtigten "GBTC Premium Trade". Bei diesem Handel kauften Anleger Anteile am Bitcoin Trust von Grayscale, die zu einem Aufschlag gehandelt wurden, finanzierten dies oft mit Krediten, und profitierten später von diesem Aufschlag. Doch im Jahr 2021 kippte dieser Marktmechanismus, der Aufschlag verwandelte sich in einen Abschlag, und viele in Kredite involvierte Firmen wie Three Arrows Capital und BlockFi gingen bankrott.

Kritiker warnen nun, dass MicroStrategy eine ähnlich riskante Strategie verfolgt, indem das Unternehmen seine eigenen Aktien und Anleihen nutzt, um gehebelte Wetten auf Bitcoin einzugehen. Dies macht MicroStrategy praktisch zu einem Bitcoin-bezogenen Unternehmen mit erheblicher Hebelwirkung, was zusätzliche Risiken birgt.