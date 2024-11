Die Bayerische erhält den Transformative Impact Award 2024 - Innovation trifft Umsetzung (FOTO)

München (ots) - Die Bayerische wurde im Rahmen der Insurance Innovation Night

des InsurTech Hub Munich (ITHM) mit dem Transformative Impact Award 2024

ausgezeichnet. Diese Würdigung geht an Unternehmen, die mit visionären Projekten

und einer klaren Umsetzungsorientierung die Zukunft der Versicherungsbranche

mitgestalten.



"Wir sind stolz auf diese Auszeichnung, die unsere Innovationskraft und unser

Engagement im InsurTech Hub Munich sichtbar macht", erklärt Martin Gräfer,

Vorstand der Bayerischen und unter anderem verantwortlich für den Bereich IT.

"Innovation bedeutet für uns, nicht nur auf technologische Veränderungen zu

reagieren, sondern sie aktiv mitzugestalten - und das immer mit dem Ziel, echten

Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden zu schaffen."





Bereits seit der Gründung des InsurTech Hub Munich im Jahr 2017 ist dieBayerische ein fester Bestandteil dieser Innovationsplattform. Die Bandbreiteder initiierten Projekte zeigt, wie vielfältig und wirkungsvoll dieZusammenarbeit innerhalb des Netzwerks sein kann. Eine herausragende Initiativeist die enge Kooperation mit der Ludwig-Maximilians-Universität München. ImRahmen des ITHM-Studentenprojekts bearbeitete eine Gruppe von Masterstudierendendie Fragestellung, wie KI den Außendienst im Alltag unterstützen kann. Voneffizienteren Arbeitsabläufen bis hin zu smarter Unterstützung in derKundenbetreuung bieten die entwickelten Konzepte eine vielversprechende Basisfür die Zukunft.Die aktive Rolle der Bayerischen im "Scale AI"-Programm des ITHM verdeutlichteindrucksvoll das Engagement des Unternehmens, zukunftsweisende Themenvoranzutreiben. Dieses Programm bringt Versicherer und Start-ups zusammen, umgemeinsam konkrete Anwendungsfälle für Künstliche Intelligenz in derVersicherungsbranche zu entwickeln.Darüber hinaus unterstreicht die Auszeichnung die Innovationskraft derBayerischen, die stets bereit ist, neue Wege zu gehen. Besonders hervorzuhebensind die Partnerschaften mit jungen Start-ups. Von der datenbasierten Analysevon Wohngebäuden über maßgeschneiderte Lösungen für Maklerinnen und Makler bishin zu niedrigschwelligen digitalen Angeboten für Endkunden - dieseKooperationen zeigen eindrucksvoll, wie Innovation und Tradition Hand in Handgehen und zu einer zukunftsweisenden Einheit verschmelzen können.Die Bayerische zeigt damit, wie Versicherer in einem regulierten MarktumfeldInnovation aktiv vorantreiben können. "Der Transformative Impact Award ist eineAnerkennung für unser gesamtes Team, das jeden Tag daran arbeitet, den Spagatzwischen Digitalisierung und persönlicher Betreuung zu meistern", resümiertMartin Gräfer.Zudem hat das Unternehmen seit kurzem eine interne KI-Community aufgebaut, diesich auf die strategische Entwicklung und den Einsatz Künstlicher Intelligenzkonzentriert. Hierbei ging es nicht nur um technologische Expertise, sondernauch um einen kulturellen Wandel innerhalb des Unternehmens, der Innovation alsfesten Bestandteil der DNA verankerte. Mit dieser zukunftsgerichtetenAusrichtung unterstreicht die Bayerische, wie sie Digitalisierung und Traditionvereint, um die Zukunft der Versicherungsbranche aktiv mitzugestalten. "UnserZiel ist es, Innovation nicht nur zu leben, sondern sie auch tief in unsererUnternehmenskultur zu verankern - für eine Versicherungsbranche, diezukunftsfähig und nah an den Bedürfnissen der Menschen bleibt", betont MartinGräfer, Vorstand der Bayerischen.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeFelicitas Eckert, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8257,E-Mail: mailto:presse@diebayerische.de, Internet: http://www.diebayerische.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/36847/5919764OTS: die Bayerische