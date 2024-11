LONGi Solar e Bryo collaborano per il Revamping e il Repowering di uno dei più grandi impianti galleggianti al servizio di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) in Italia (FOTO)

Bubano, Italia (ots) - LONGi Solar e Bryo SPA collaborano per il revamping e

Bryo, in collaborazione con il Comune di Imola, ha realizzato questa CERinnovativa per promuovere l'energia pulita e locale. Il progetto, diviso in duefasi, garantirà una produzione annua combinata di oltre 1 GWh: il revampingporterà 553,5 MWh da 500,76 kWp, mentre il repowering aggiungerà 511 MWh con446,94 kWp, utilizzando il 100% dell'energia nella CER.Davide Gavanelli, AD di Bryo SPA, sottolinea: "Questo progetto rafforza ladecentralizzazione energetica e ottimizza la produzione di energia rinnovabile,favorendo lo scambio tra produttori e consumatori locali".Con moduli LONGi di ultima generazione, questo impianto dimostra l'efficaciadelle soluzioni HPBC, migliorando performance e sostenibilità per le comunitàenergetiche.Contatto:Nadine Bütowmailto:nadinebuetow@longi.comUlteriori informazioni: http://presseportal.de/pm/168623/5919809OTS: LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.