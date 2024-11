JEFFERIES stuft Safran auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Safran vor dem Kapitalmarkttag des Luftfahrtkonzerns von 220 auf 230 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Safran dürfte in der Lage sein, im Triebwerkgeschäft eine Marge von rund 21 Prozent in den Jahren 2024-28 aufrechtzuerhalten, auch wenn einiges von den Währungsentwicklungen abhänge, schrieb Analystin Chloe Lemarie in ihrem am Freitag vorliegenden Ausblick./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2024 / 14:02 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2024 / 14:02 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 220EUR auf Tradegate (29. November 2024, 14:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chloe Lemarie

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 230

Kursziel alt: 220

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m