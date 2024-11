EDEKA eröffnet neues Fruchtkontor Nord im Hamburger Hafen (FOTO)

Hamburg (ots) -



- Importzentrum für Obst und Gemüse aus Übersee am Kleinen Grasbrook

- Erster Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher hebt Bedeutung des Projekts für

die Hamburger Wirtschaft hervor

- Bekenntnis zu einer nachhaltigen Versorgung mit hochwertigen Lebensmitteln



Nach nur zweijähriger Bauzeit nimmt EDEKA planmäßig sein neues Fruchtkontor Nord

im Hamburger Hafen in Betrieb. Das rund 37.000 Quadratmeter große Grundstück am

Kleinen Grasbrook beherbergt neben einem Obst- und Gemüse-Lager (ca. 15.600

Quadratmeter) auch eine moderne Bananenreiferei mit 50 Reifekammern (ca. 4.800

Quadratmeter) und eine Verpackungsstation (ca. 2.850 Quadratmeter) inklusive

Verwaltungsflächen. Mit einem Investitionsvolumen von mehr als 60 Millionen Euro

hat sich Deutschlands führender Lebensmittelhändler damit einmal mehr zum

Wirtschaftsstandort Hamburg bekannt. Der direkte Zugang zur Elbe ist für EDEKA

bei der weltweiten Beschaffung von Lebensmitteln von zentraler Bedeutung. Von

Hamburg werden die Großhandlungen von EDEKA und Netto Marken-Discount

deutschlandweit mit frischem Obst und Gemüse in bester Genussqualität versorgt.







sofort den bisherigen Standort, der seit Jahrzehnten ebenfalls auf dem Kleinen

Grasbrook gelegen war. Der Erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg

Dr. Peter Tschentscher betonte die Bedeutung des Projekts für die Hansestadt:

"Der Hamburger Hafen ist Deutschlands 'Tor zur Welt' und für die Versorgung

unserer Unternehmen und der Bevölkerung von nationaler Bedeutung. Mit dem neuen

Fruchtkontor auf dem Grasbrook investiert der EDEKA-Verbund in ein modernes

Importzentrum, um 11.000 Lebensmittelmärkte in ganz Deutschland täglich mit

frischem Obst und Gemüse zu versorgen. Das ist ein Bekenntnis zum Hamburger

Hafen und ein starker Impuls für das Food-Cluster im Norden. Herzlichen

Glückwunsch zur Neueröffnung und alles Gute für die Zukunft."



Nachhaltigkeit und Versorgungssicherheit Hand in Hand



"Das neue Fruchtkontor unterstreicht unser Engagement für eine zukunftsfähige

Lebensmittelversorgung. Wir erweitern nicht nur unsere Kapazitäten erheblich,

sondern setzen gleichzeitig höchste Standards in puncto Nachhaltigkeit und

Energieeffizienz", so Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA ZENTRALE

Stiftung & Co. KG. Denn auch aus ökologischer Sicht eröffnet der im Hafen

entstandene Logistik-Komplex neue Perspektiven: Das Gebäude wird über eine

Photovoltaik-Anlage mit ca. 890.000 kWh aus Sonnenenergie versorgt und über die

Abwärme der Kälteanlage beheizt. Fossile Energieträger wie Seite 2 ► Seite 1 von 2



