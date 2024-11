Weltweit erste vollautomatische, digitalisierte Anlage zur Rückgewinnung von Zukunftsmaterialien nimmt in Tianjin den Betrieb auf

Dongguan, China (ots/PRNewswire) - Inmitten des weltweiten Strebens nach einer

Kreislaufwirtschaft hat DataBeyond Technology die Tianjin Baoyuan Materials

Recovery Facility (MRF) erfolgreich entworfen, gebaut und vollständig in Betrieb

genommen. Diese bahnbrechende Anlage integriert Automatisierung, Digitalisierung

und intelligente Systeme, um neue Maßstäbe für die Recyclingindustrie zu setzen,

und zeigt, dass China in der Lage ist, den industriellen Wandel und die

Modernisierung in diesem Sektor voranzutreiben.



Automatisierung: Effizienz durch Technologie







hocheffiziente Recyclingprozesse bereitzustellen.



- Tägliche Verarbeitungskapazität von 50 Tonnen: Die Anlage übertrifft

herkömmliche Rückgewinnungsverfahren bei weitem, da sie automatische

Zuführungs- und intelligente Sortiersysteme einsetzt, die den manuellen

Arbeitsaufwand erheblich reduzieren, Kosten senken und Betriebsfehler

minimieren.

- Präzises Sortieren über mehrere Kategorien hinweg: Die fortschrittlichen

optischen Sortiergeräte von DataBeyond verarbeiten effizient verschiedenste

Materialien, darunter hochwertige Flaschen bestimmter Marken, hochwertige

klare Flaschen, blaue und klare Flaschen, grüne Flaschen, Speiseschalen,

Metalle, Glas und verschiedene Kunststoffe. Diese Technologien erhöhen nicht

nur die Sortiergeschwindigkeit, sondern verbessern auch die Sortierqualität,

so dass hochwertiges Material für die nachgeschaltete Verarbeitung

gewährleistet ist.

- Optimierte Zuweisung von Arbeitskräften: Durch die vollständige

Automatisierung erreicht die Tianjin Baoyuan MRF die ideale Synergie zwischen

dem "Ersatz von Menschen durch Maschinen" und der "Rationalisierung zur

Steigerung der Effizienz" und setzt damit einen entscheidenden Meilenstein in

der Entwicklung der Branche.



Digitalisierung: Transparenz in der Betriebsführung



Digitalisierung steht im Zentrum der Tianjin Baoyuan MRF, mit einem

intelligenten Abrechnungssystem, das jede Stufe des Prozesses umfasst, vom

Wiegen des Abfalls, der Preisgestaltung und dem Abzug von Verunreinigungen bis

hin zur detaillierten Sortierung, Datenanalyse, Rückverfolgbarkeit, Aggregation

und Lagerung. Dieses robuste digitale Backbone ermöglicht ein transparentes und

effizientes Facility Management.



- Rückverfolgbarkeit von Daten: Jede Charge der eingehenden Materialien kann bis

zu bestimmten Lieferanten oder Abfallstationen zurückverfolgt werden, wodurch

eine transparente und verantwortungsvolle Lieferkette gewährleistet wird.

- Echtzeit-Analytik: Das System sammelt und analysiert kontinuierlich Daten über

die Materialzusammensetzung und liefert wissenschaftliche Erkenntnisse, die Seite 2 ► Seite 1 von 2



