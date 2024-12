Warren Buffetts Weitsicht: 3 Top-Rentenfonds mit neuem Allzeithoch

Anleihen und Rentenfonds waren in den vergangenen 14 Jahren aufgrund der sehr niedrigen Leitzinsen und Renditen gegenüber Aktien und Aktienfonds eher unattraktiv. Doch dies hat sich in diesem Jahr geändert, sodass Investoren wie Warren Buffett aktuell Aktien abbauen und Anleihen übergewichten.

Warren Buffett hält derzeit bereits für 304.073 Millionen US-Dollar kurzlaufende US-Anleihen, während 301.783 Millionen US-Dollar in Aktien und Unternehmensbeteiligungen investiert sind (Q3 2024). Auch er kann die Zukunft nicht vorhersehen, doch sein Bewertungsvergleich von Aktien- und Anleihemärkten resultiert aktuell genau in der beschriebenen Vermögensallokation.

Aus diesem Grund ist es wahrscheinlich kein Fehler, dem Portfolio auch Anleihen- und Rentenfonds beizumischen, von denen einige sehr gut gemanagt sind und zuletzt neue Allzeithochs markiert haben.

1. Frankfurter-Sparinrent Deka

Dieser Rentenfonds wurde von Deka Investments bereits im März 1992 aufgelegt und hat sich seitdem kontinuierlich entwickelt. Er investiert hauptsächlich in europäische Staatsanleihen, kann aber auch Unternehmens- und Schwellenländeranleihen beimischen. Derzeit bilden Wertpapiere der deutschen, spanischen und italienischen Staaten den größten Anlageschwerpunkt.

Bei der Auswahl der einzelnen Rentenpapiere nutzt die Deka einen Makroansatz, um anschließend entsprechende Einzelwerte fundamental zu untersuchen. Dazu gehören beispielsweise eine Bonitätsanalyse der Emittenten und ein relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern.

Somit ist die bisher sehr positive Fondsentwicklung das Ergebnis einer breiten Aufstellung und tiefgründigen Analyse.

Der Frankfurter-Sparinrent Deka ist bereits ab 25 Euro investierbar, verwaltet derzeit 28,41 Millionen Euro, wird von Morningstar mit fünf Sternen ausgezeichnet und schüttet seine Erträge aus (29.11.2024).

Quelle: https://www.fondsdiscount.de/fonds/fondstools/chartmodul/?isin=DE0008479981#chartvergleich

2. DJE - Zins Global

Dr. Jens Ehrhardt genießt aufgrund seiner nachvollziehbaren und langfristig erfolgreichen Anlageansätze einen sehr guten Ruf. Den DJE - Zins Global hat er bereits im Januar 2003 aufgelegt.

Hier liegt der Anlageschwerpunkt zum jetzigen Zeitpunkt auf amerikanischen, italienischen und deutschen Staatsanleihen, auch wenn der Rentenfonds ebenfalls Unternehmensanleihen und Pfandbriefe halten kann.

Der DJE - Zins Global wird von Morningstar mit vier von fünf Sternen ausgezeichnet, verwaltet derzeit 146,87 Millionen Euro und schüttet seine Erträge ebenfalls aus (29.11.2024).

Quelle: https://www.fondsdiscount.de/fonds/fondstools/chartmodul/?isin=LU0159549574#chartvergleich

3. Pictet - Global Emerging Debt

Zwar werden Schwellenländer (Emerging Markets) oft als risikoreicher empfunden. Doch langfristig betrachtet gab es in entwickelten Ländern ebenfalls bereits einzelne Zahlungsausfälle.

Rentenfonds gleichen dieses Risiko über eine breite Diversifizierung aus. Zudem haben Schwellenländeranleihen bisher langfristig die deutlich höhere Rendite erzielt. Eine Beimischung führt somit zu einer Erhöhung der Chancen und reduziert gleichzeitig die Portfoliorisiken.

Der Pictet - Global Emerging Debt wurde im April 1999 aufgelegt, ist über viele Schwellenländer hinweg breit gestreut investiert und erreichte zuletzt ein neues Allzeithoch. Er thesauriert seine Erträge, verwaltet aktuell 1,93 Milliarden US-Dollar und wird von Morningstar mit drei von fünf Sternen ausgezeichnet, was an den höheren krisenbedingten Schwankungen in den letzten Jahren liegen kann.

Quelle: https://www.fondsdiscount.de/fonds/fondstools/chartmodul/?isin=LU0159549574#chartvergleich

Alle genannten Rentenfonds sind übrigens auch über die Börse handelbar.

Fazit: Rentenfonds

Anleihen und Rentenfonds sind zurück und haben aufgrund der höheren Zinsen an Attraktivität gewonnen. Selbst Erfolgsinvestor Warren Buffett gewichtet derzeit kurzlaufende amerikanische Staatsanleihen im Berkshire-Hathaway-Portfolio stärker als Aktien.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion, Ressort Anlageprodukte

5 heiße Wetten für den Jahresendspurt! US-Wahlen ebnen den Weg.