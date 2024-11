Nachhaltige Mobilität: Entscheidend ist nicht die...

Bernhard Geringer, emeritierter Vorstand des Instituts für Fahrzeugantriebe und Automobiltechnik an der TU-Wien, hat darauf eine klare Antwort: "One-fits-all gibt es nicht. Das entscheidende für eine umweltschonende Mobilität ist nachhaltige Energie und nicht die Antriebsart. Wir brauchen daher Technologie-Offenheit und klimaneutrale Lösungen, aus denen je nach Bedarf und Anwendung ausgewählt werden kann." Auch der Wirkungsgrad im Motor sei von untergeordneter Bedeutung, wenn der Strom für das E-Auto nicht von der eigenen Solaranlage am Dach kommt, sondern von einem Wärmekraftwerk ins allgemeine Stromnetz eingespeist wird. Daher seien die gängigen Wirkungsgrad-Vergleich keine sinnvolle

Entscheidungsgrundlage.



Auch Jürgen Roth, Vorstandsvorsitzender der eFuel Alliance Österreich, spricht sich für einen Technologiemix aus: "Wir wollen ein Miteinander. Man kann eine Kutsche nicht mit einem einzigen Pferd auf einen steilen Berg hinaufziehen. Es braucht zwei Pferde, damit man rasch und sicher oben ankommt." Hier nimmt Roth auch die Politik in die Pflicht: "Die politisch Verantwortlichen müssen sich endlich eingestehen, dass sie der Wirtschaft schweren Schaden zugefügt haben, indem sie ihre Entscheidungen auf Basis falscher Voraussetzungen und überholter Annahmen getroffen haben.



Horrende Strafen der geschwächten Automobilhersteller aussetzen

"Seither gab es Krieg, Rezession, Einbrüche in der Autoindustrie, Vordringen chinesischer Automarken mit geringem österreichischen Zuliefereranteil. Daher begrüße ich die Initiative von Wirtschaftsminister Kocher gemeinsam mit Italien und vielen anderen Mitgliedstaaten, die Revision der CO2-Grenzwerte vorzuziehen und die horrenden Strafzahlungen auszusetzen, man kann doch nicht so tun, als ob nichts passiert wäre. Ich hoffe auf einen breiten Konsens bei Regierungs- und Oppositionsparten, um dieser nationalen Bedrohung etwas entgegenzusetzen", so der Wirtschaftsexperte.



Bernhard Haidacher, Head of SHEQ-Management bei der LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG, hat ebenfalls eine klare Botschaft: "Ohne alternative Treibstoffe geht es nicht!". LKW WALTER ist einer der Vorreiter, wenn es um klimaneutralen Transport geht. Das Unternehmen verfolgt eine klare Nachhaltigkeits-Strategie und setzt dabei unter anderem auf HVO, um die selbst gesteckten Ziele zur CO2-Einsparung so rasch wie möglich zu erreichen. Die ersten Praxiserfahrungen zeigten aber auch, dass die Resilienz bei nachhaltigen Treibstoffen noch erhöht werden müsse. Außerdem gibt es noch einige steuerliche Fragen zu klären. Haidacher: "Die Politik muss Rahmenbedingungen schaffen, die alternative Treibstoffe gegenüber fossilem Diesel bevorzugen."



Kasimir Nemestothy, Energieexperte der Landwirtschaftskammer Österreich, stellte die Programme zur Erreichung der österreichischen Klimaziele auf den Prüfstand, und kam zu einem ernüchternden Ergebnis: "Der Anteil der Erneuerbaren ist viel zu gering. 2022 sind nur 22,5 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs in Österreich auf elektrische Energie entfallen und davon kamen unionsweit wiederum nur 40 Prozent aus nachhaltigen Energiequellen. Das heißt: Wir brauchen alle nachhaltigen Lösungen, damit wir unsere Klimaziele erreichen können."



Wolfgang Böhm von der Fachgruppe Güterbeförderung in der WKW hat ebenfalls positive Erfahrungen mit HVO gemacht: "Der Treibstoff ist CO2-neutral, wird in Europa produziert und wir müssen keine Experimente mit tonnenschweren Akkus machen."



Spartenobmann Transport und Verkehr in der WKW Davor Sertic spricht sich ebenfalls für Technologieoffenheit aus und formuliert eine deutliche Forderung an die Politik: "Die Politik muss endlich auf die Wirtschaft hören, denn die Wirtschaft weiß am besten, was sie braucht."



Wirtschaft fordert Ende der steuerlichen Diskriminierung der erneuerbaren Kraftstoffe



Stephan Schwarzer, Geschäftsführer der eFuel Alliance Österreich, verweist darauf, dass E-Autos in Österreich aktuell mit hohem CO2- Rucksack unterwegs sind. Der Anteil der erneuerbaren Quellen am Strom fiel in den kalten Novembertagen oft unter 60%, zeitweise auch unter 50%. "Autos die mit erneuerbaren Kraftstoffen fahren sollen steuerlich genauso behandelt werden wie Autos, die mit Strom fahren, dann gibt es kraftvolle Incentives, um die CO2-Emissionen aus PKWs zu senken."



