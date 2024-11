NewJeans bricht mit Hybe: Skandal um Südkoreas größtes K-Pop-Label!

Ein Erdbeben in der K-Pop-Welt: Die Trennung der aufstrebenden Girlgroup NewJeans von Hybes Sub-Label ADOR löst Panik an den Märkten aus. Innerhalb eines Tages verlor Südkoreas größtes K-Pop-Unternehmen mehr als 423 Millionen US-Dollar an Marktwert.

NewJeans verlässt Hybe: Ein Drama in fünf Akten