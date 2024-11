Anteilsmässiges, nicht übertragbares Bezugsangebot

28. November 2024 / IRW-Press / Redivium Limited (ASX: RIL, FWB: HR90) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Kapitalbeschaffung in Höhe von rund 3,39 Mio. $ (vor Kosten) plant, bei der über ein anteilsmäßiges, nicht übertragbares Bezugsangebot für jede Aktie, die von berechtigten Aktionären gehalten wird, zu einem Ausgabepreis von je 0,001 $ eine neue Aktie (Neue Aktie) erworben werden kann (Angebot).

Alle Neuen Aktien werden den bestehenden, voll einbezahlten Stammaktien, die aktuell in Umlauf sind, gleichgestellt.

Das Angebot erfolgt auf Grundlage eines Prospekts, der in Übereinstimmung mit Abschnitt 713 des Corporations Act 2001 (Cth) (Prospekt) erstellt wird und bei ASIC und ASX gemäß dem nachstehenden vorläufigen Zeitplan eingereicht werden muss.

BEZUGSANGEBOT

Allgemeines

Alle Aktionäre, die per Freitag, den 6. Dezember 2024 (Stichtag) um 17 Uhr (AWST) in Besitz von Aktien sind, können das Angebot in Anspruch nehmen (Bezugsberechtigung).

Der Angebotspreis entspricht einem 75,8%igen Abschlag vom Kurswert 0,0041 $ (dem 15-Tages-VWAP per Freitag, den 15. November 2024, dem letzten Tag, an dem die Aktien des Unternehmens vor der freiwilligen Handelsaussetzung gehandelt wurden).

Die Mindestzeichnung im Rahmen des Angebots beträgt 1.000.000 $. Solange die Mindestzeichnung nicht erreicht wird, werden keine Aktien ausgegeben.

Den Aktionären steht es frei, ihre Bezugsrechte zur Gänze, zum Teil oder gar nicht auszuüben. Die Neuen Aktien, die nicht beansprucht werden, sind Teil des Fehlbetrags des Bezugsangebots (Shortfall - siehe unten).

Aktionären, die ihre Bezugsrechte zur Gänze ausüben, wird zudem die Möglichkeit eingeräumt, zusätzliche, über ihren Anspruch hinausgehende Neue Aktien zu beantragen, und zwar in dem Umfang, in dem im Rahmen des Angebots ein Shortfall besteht (Shortfall-Aktien). Shortfall-Aktien werden an die Aktionäre im Einklang mit den im Prospekt beschriebenen Zuteilungsrichtlinien ausgegeben.

Im Rahmen des Angebots wird das Unternehmen maximal rund 3.394.355.462 Neue Aktien ausgeben (unter der Annahme, dass keine wandelbaren Wertpapiere vor dem Stichtag ausgeübt werden).

Euroz Hartleys Limited und Leeuwin Wealth Pty Ltd. wurden im Rahmen des Angebots gemeinsam als Lead Manager beauftragt.

Die Aktionäre werden am bzw. um den Mittwoch, den 11. Dezember 2024 unter www.computersharecas.com.au/RIL ein Exemplar des Prospekts sowie ein personalisiertes Bezugsrechts- und Annahmeformular für den Download vorfinden.

Die Aktionäre werden gebeten, den Prospekt zur Gänze durchzulesen. Der Prospekt enthält Einzelheiten zum Angebot, zu den Absichtsbekundungen im Hinblick auf eine Beteiligung von Direktoren und anderen wichtigen Stakeholdern sowie zu den wesentlichen Risiken, mit denen das Angebot behaftet ist.

Mittelverwendung

Das Unternehmen hat die Absicht, die im Rahmen des Angebots beschafften Mittel für folgende Zwecke zu verwenden:

- Weiterverfolgung von Partnerschafts- und Rohstoffbeschaffungsvereinbarungen für das geplante Projekt im Vereinigten Königreich und Sondierung weiterer Chancen in den Lizenzgebieten; und

- Aufstockung des Betriebskapitals (Working Capital).

VORLÄUFIGER ZEITPLAN

Bei den nachfolgenden Angaben handelt es sich um unverbindliche Zeitangaben in Zusammenhang mit dem Angebot:

Ereignis Datum Ankündigung des Angebots und Einreichung von Anhang 3B Donnerstag, 28. November 2024 Einreichung des Prospekts bei ASIC & ASX Vor Handelsbeginn am Montag, 2. Dezember 2024 Ex-Tag Mittwoch, 4. Dezember 2024 Stichtag für die Feststellung der Ansprüche Donnerstag, 5. Dezember 2024 Eröffnungsdatum des Angebots, Prospektaussendung an die Aktionäre, Bekanntgabe des Unternehmens über den Vollzug Dienstag, 10. Dezember 2024 Letzter Tag zur Verlängerung der Frist für das Bezugsangebot Dienstag, 17. Dezember 2024 Abschlussdatum, 17 Uhr AWST Freitag, 20. Dezember 2024

Ereignis Datum Mitteilung der Ergebnisse des Angebots ASX wird über das Zeichnungsvolumen in Kenntnis gesetzt Dienstag, 24. Dezember 2024 Ausgabedatum der Neuen Aktien und Einreichung von Anhang 2A bei der ASX, um die Notierung der Neuen Aktien zu beantragen Dienstag, 31. Dezember 2024 Notierung der Neuen Aktien im Rahmen des Bezugsangebots Donnerstag, 2. Januar 2025

Alle Termine sind unverbindlich und können sich ändern. Im Einklang mit den geltenden ASX-Börsenvorschriften behalten sich die Direktoren das Recht vor, das Abschlussdatum des Angebots nach eigenem Ermessen aufzuschieben. Sollte dies der Fall sein, wird sich die Verlängerung auf den voraussichtlichen Zeitpunkt der Ausgabe der Neuen Aktien auswirken.

VERLÄNGERUNG DER HANDELSAUSSETZUNG

Die Aktien des Unternehmens sind seit dem 18. November 2024 freiwillig vom Handel ausgesetzt. In Anbetracht der aktuellen Finanzlage und der möglicherweise nachteiligen Auswirkungen, die eine Fortsetzung des Aktienhandels auf den erfolgreichen Abschluss des Angebots seitens des Unternehmens haben könnte, hat das Board beschlossen, die Aktien des Unternehmens weiterhin vom Handel auszusetzen. Das Unternehmen wird prüfen, ob es seine Aktien nach Abschluss des Angebots wieder in den Handel aufnehmen wird.

UNTERNEHMENS-UPDATE - ALLGEMEINES

Das Unternehmen verweist auf seinen jüngsten vierteljährlichen Tätigkeits- und Cashflow-Bericht, der am 31. Oktober 2024 veröffentlicht wurde, und gibt im Folgenden die entsprechenden Neuerungen bekannt.

Bond-Finanzierung

Nach der Zweitnotierung des Unternehmens an der Frankfurter Wertpapierbörse leitete das Unternehmen in Zusammenarbeit mit seinen europäischen Beratern ein Verfahren zur Emission von „Green Bonds“ ein. Leider ist das Verfahren trotz aller Bemühungen noch nicht so weit fortgeschritten, dass eine Anleiheemission vor Ende 2024 abgeschlossen werden könnte. Das Unternehmen wird sich gemeinsam mit seinen Beratern bemühen, eine Emission der entsprechenden Anleihen (Bonds) bis Ende März 2025 zu bewerkstelligen.

Betrieb im Vereinigten Königreich

Das Board ist angesichts der positiven Ergebnisse der Projekt-Machbarkeitsstudie für einen geplanten Betrieb im Vereinigten Königreich (Chester, Nordwestengland) optimistisch gestimmt. Auf Grundlage dieser internen Ergebnisse hat das Unternehmen mit der Sondierung der nächsten Evaluierungsstufe begonnen, die eine technische Detailplanung beinhaltet. Die formelle Errichtung des Verarbeitungskreislaufs unterliegt (unter anderem) der Erfüllung der erforderlichen CAPEX/OPEX-Anforderungen (Investitions- und Betriebsaufwendungen).

Das Unternehmen führt derzeit Gespräche mit potenziellen Partnern, Versicherern und anderen Interessengruppen vor Ort, um die weitere Erschließung des Standorts sowie mögliche Abnahmevereinbarungen für die Herstellung von Schwarzmasse voranzutreiben.

Das Unternehmen hat außerdem eine auf Unternehmensfinanzierung spezialisierte Firma im Vereinigten Königreich beauftragt, die Vermittlung von potenziellen Kapitalgebern für dieses Projekt zu unterstützen.

VERÄUSSERUNG DES PROJEKTS FORRESTANIA

Das Unternehmen bezieht sich auf die Vereinbarung über den Verkauf von Pachtanteilen (Tenement Sale Agreement) am Projekt Forrestania an die Firma Classic Minerals Limited (ASX: CLZ) (Classic), wie in der ASX-Mitteilung des Unternehmens vom 3. Oktober 2023 sowie den Mitteilungen über eine Verlängerung vom 5. Februar 2024, 16. Mai 2024, 5. Juni 2024 und 18. September 2024 beschrieben.

Wie in der Mitteilung über eine Verlängerung vom 18. September 2024 erwähnt, haben das Unternehmen und Classic vereinbart, das Abschlussdatum auf den 1. November 2024 (oder ein anderes vereinbartes Datum) zu verlängern, um mehr Zeit für die Begleichung der Zahlungen und die Erledigung der Abschlussformalitäten einzuräumen.

Classic war allerdings nicht in der Lage, seinen Verpflichtungen (einschließlich der Zahlung der Vergütung) bis zum vereinbarten Abschlusstermin am 1. November 2024 nachzukommen. Trotz aller Bemühungen konnte das Unternehmen von der Firma Classic keine aussagekräftige Antwort bezüglich deren Position und Möglichkeit zur Erfüllung der Auflagen bekommen.

Bis dato hat das Unternehmen von Classic die folgenden nicht refundierbaren Zahlungen im Rahmen des Tenement Sale Agreement erhalten:

- eine Anzahlung in Höhe von 50.000 $, die bei Unterzeichnung des Tenement Sale Agreement entrichtet wurde;

- eine Barvorauszahlung in Höhe von 50.000 $ in Verbindung mit der am 5. Juni 2024 bekannt gegebenen Verlängerungsvereinbarung; und

- 10.000.000 voll einbezahlte Stammaktien von Classic.

Allerdings ist noch eine Barzahlung in Höhe von rund 350.473 AUD (zzgl. Zinsen) offen.

Wenn das Tenement Sale Agreement endet, bleibt Classic im Rahmen der bestehenden Joint-Venture-Vereinbarung mit dem Unternehmen Inhaber einer wirtschaftlichen Beteiligung von 80 % an den „Goldrechten“ für verschiedene Konzessionen, die Teil des Projekts Forrestania sind (Forrestania Gold Rights), wobei Classic in Verbindung mit den Forrestania Gold Rights gemeinsam dafür verantwortlich ist, die Konzessionen in einwandfreiem Zustand zu halten. Classic wird:

- dem Unternehmen alle im Zusammenhang mit den Pachtobjekten zu zahlenden Mieten und Abgaben bei Fälligkeit erstatten; und

- alle vom Unternehmen weitergeleiteten Anfragen von Regierungsstellen oder -behörden unverzüglich zur Zufriedenheit des Unternehmens bearbeiten.

Das Unternehmen wird sich weiterhin um eine angemessene Zusammenarbeit mit Classic bemühen und erforderlichenfalls andere Möglichkeiten der Beteiligungsveräußerung sondieren.

Diese ASX-Mitteilung wurde vom Board des Unternehmens zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Michael O’Leary-Collins

Executive Director

Redivium Ltd

E-Mail: molearycollins@redivium.com

Über Redivium Limited (www.redivium.com)

Redivium sieht es als seine Aufgabe, moderne Batterierecyclingtechnologien für mehrere Batteriechemien in ganz Europa anzubieten.

Das Unternehmen verfügt außerdem über die Vermarktungsrechte an einer von Neometals entwickelten und von ACN 630 589 507 Pty Ltd. lizenzierten Technologie für das Vereinigte Königreich und Irland, Skandinavien sowie Italien und Südosteuropa. Diese Technologie ist im gemeinsamen Besitz von Neometals Ltd. (ASX & AIM: NMT) und dem deutschen Ingenieurbüro SMS Group GmbH.

Die bestehenden und in der Entwicklung befindlichen Recyclingverfahren des Unternehmens dienen der sicheren Beseitigung von Abfällen aus Lithium-Ionen-Batterien sowie der Rückgewinnung von Wertstoffen wie Lithium, Nickel, Kupfer und Anodenkomponenten zur Wiederverwendung in der Erzeugung neuer Batteriezellen. Vor dem Hintergrund der strengen EU-Vorschriften in Bezug auf die Energiewende, die von Mitteln aus der EU zur Bereitstellung skalierbarer innovativer Recyclingverfahren zur Unterstützung der Elektrifizierung der Automobilindustrie und der Energiespeicherung gefördert werden, ist es Rediviums Ziel, sich als führendes europäisches Batterierecycling- und Materialproduktionsunternehmen zu etablieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

