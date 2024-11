UBS hebt Ziel für BAT auf 3000 Pence - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) von 2800 auf 3000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Erfolg der Investitionen in den vergangenen Jahren sei beim jüngsten Kapitalmarkttag des Tabakkonzerns sichtbar geworden, schrieb Analyst Faham Baig in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Marktumfeld bleibe aber dynamisch, was die Debatte um eine Verringerung der Beteiligung an dem indischen Mischkontern ITC wiederbeleben könnte. Zum neuen Kursziel verwies Baig auf die gestiegene Branchenbewertung./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2024 / 22:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2024 / 22:11 / GMT