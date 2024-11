BE OPEN zielt auf Nachhaltigkeit als durchgängiges Prinzip der Stiftungsarbeit

LUGANO, Schweiz, 29. November 2024 /PRNewswire/ -- Während der COP29 kündigte BE OPEN an, dass es sich verpflichtet hat, bei all seinen Programmen und Projekten ab dem Jahr 2025 die Nachhaltigkeit in den Vordergrund zu stellen. Die Gründerin Elena Baturina erklärt: „Seit 12 Jahren arbeitet BE OPEN daran, Innovation und kreative Visionen in verschiedenen Bereichen menschlicher Aktivitäten zu unterstützen, um eine bessere Welt zu schaffen. Es ist nun offensichtlich, dass für die Verwirklichung der SDGs in absehbarer Zeit ein erweiterter Ansatz erforderlich ist. Daher kündigt die Stiftung eine Reihe von Ergänzungen zu ihren bestehenden Arbeitsbereichen an."

Im Jahr 2025 wird die Online-Galerie BE OPEN Art weiterhin aufstrebende Künstler auf der ganzen Welt unterstützen, um ihnen zu helfen, Sichtbarkeit zu erlangen und ihren Platz in der kreativen Gemeinschaft zu finden. Der Kunstausschuss wird sich weiterhin auf Kunstwerke konzentrieren, die soziales Bewusstsein und künstlerische Lösungen für die Missstände in der heutigen Welt hervorheben.