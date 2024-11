Revolution der Konnektivität Global Forum 2024 „Connecting the World from the Skies" geht zu Ende Ein globales Treffen zur Gestaltung der Zukunft von NTN und Konnektivität RIYADH, Saudi-Arabien, 29. November 2024 /PRNewswire/ - Das zweite Global Forum „Connecting the World from the Skies" wurde am 26. November 2024 erfolgreich abgeschlossen und …