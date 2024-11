Kursgewinne - Inflation und Frankreich im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Nachmittag um 0,22 Prozent auf 134,68 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,10 Prozent.

Die Renditen in der Eurozone knüpften so an ihrer Vortagsverluste an. Die Hoffnung, dass es in Frankreich doch noch zu einem Haushaltskompromiss kommt und die Regierung im Amt bleiben kann, ist laut Medienberichten gestiegen. Die Rendite zehnjähriger französischer Staatsanleihen war angesichts der Unsicherheit zuletzt erstmals über das Niveau von entsprechenden griechischen Papieren gestiegen. Am Freitag gaben die Renditen in fast allen Euroländern nach.