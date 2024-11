Super Micro Computer - Aktie im Rampenlicht - 29.11.2024

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Super Micro Computer mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -14,05 % hinnehmen.

Mit einer Performance von -6,50 % musste die Super Micro Computer Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,21 % geändert.

Super Micro Computers Aktienperformance in dieser Woche war turbulent. Während die Titel am Montag noch zweistellig gestiegen sind, fielen sie am Mittwoch zweistellig. Ein Analyst rät, die Reißleine zu ziehen.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.