Großaktionär Eurasia Resource Value S.E. und andere strategische Investoren beteiligen sich

Calgary, Kanada - 25. November 2024: Condor Energies Inc. („Condor“ oder das „Unternehmen“, TSX: CDR, WKN: A3DPZ1) freut sich bekannt zu geben, dass es aufgrund des anhaltend hohen Interesses von Investoren seine zuvor angekündigtes vermitteltes und vermarktetes Angebot an Stammaktien von Condor („Stammaktien“) weiter aufgestockt hat. Gemäß der Aufstockung wird das Unternehmen Stammaktien zu einem Preis von $ 1,90 pro Stammaktie emittieren, wovon $ 10.000.000 im Rahmen der Listed Issuer Financing Exemption (das „LIFE-Offering“) und $ 7.000.000 im Rahmen einer Privatplatzierung an zugelassene Investoren (das „Accredited Investor Offering“) emittiert werden, was zu einem Gesamtbruttoerlös von $ 17.000.000 führt (zusammen das „Offering“).