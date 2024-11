Zweite Internationale Lieferkettenmesse China eröffnet

Die „2nd China International Supply Chain Expo (CISCE)" wurde am 26. November in Peking eröffnet.

Außerdem wurde eine Pekinger Initiative für stabile und reibungslose globale Industrie- und Lieferketten vorgestellt.

Regierungsvertreterinnen und -vertreter und Vertreterinnen und Vertreter der globalen Wirtschaft und von Institutionen aus mehr als 100 Ländern und Regionen, die an der Eröffnungsfeier der zweiten CISCE am Dienstag teilnahmen, brachten ihre Unterstützung für die Globalisierung zum Ausdruck und äußerten ihre Besorgnis über die Entkopplung und die Versuche, die globale Zusammenarbeit in der Industrie und in den Lieferketten zu untergraben.

Unter dem Motto „Connecting the World for a Shared Future" (Die Welt für eine gemeinsame Zukunft verbinden) haben fast 700 Aussteller aus 69 Ländern und von internationalen Organisationen an der Messe teilgenommen. Mit einem Anteil von 32% (gegenüber 26% im Vorjahr) an der Gesamtzahl der Aussteller ist die diesjährige Veranstaltung von einer deutlichen Zunahme ausländischer Aussteller gekennzeichnet.

Als weltweit erste nationale Messe, die sich mit Lieferketten befasst, unterstützt die CISCE Unternehmen weltweit bei der Integration in die globalen Industrie- und Lieferketten.

http://www.china.org.cn/china/2024-11/27/content_117577863.htm

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/zweite-internationale-lieferkettenmesse-china-eroffnet-302318879.html