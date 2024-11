Essen Motor Show feiert das Auto in seiner ganzen Vielfalt

Sal-Paradise schrieb heute 09:39

Jeder hier sollte natürlich frei entscheiden, welcher Strategie er folgt und wie viel Geld er dafür in die Hand nehmen möchte. Dennoch möchte ich ein klares Statement abgeben, was den Begriff "Nachkauf" angeht. Ich präferiere ja von jeher einen Sparplan oder diverse Teilkäufe, welche aber einem klaren Plan folgen. Ich spreche hier niemals von Impulskäufen, weil man permanent denkt die Aktie wäre jetzt so günstig, das man nicht nein sagen könnte. Macht das auf keinen Fall und achtet vor allem auf die Depotgröße , die Aktie XY am Ende erreicht haben sollte und BYD stellt hier keinerlei Ausnahme dar! Vergleicht man unterschiedliche Sektoren in die man investieren kann, wäre Autoproduktion bei mir eher in den hinteren Reihen, weil sie extrem aufwendig und in der Regel margenschwach ist. Details erspare ich mir hier, da ich damit ganze Seiten füllen könnte, warum dieses Segment sich für Anleger als extrem schwierig herausstellt.



Vermeidet aber unbedingt zu große Positionen in eurem Portfolio und konzentriert auch darüber hinaus auf die vielen anderen guten Aktien, die am Markt zu finden sind. Keine Fokussierung auf BYD und kein Hang zum Götzentum, was auch ich jederzeit beherzige, egal wie viele Artikel ich hier einstelle und moderiere. Ich stelle das hier bei Wallstreet leider zu oft fest, wenn Kleinanleger immer wieder Nachkäufe kommunizieren und der Eindruck entsteht, dass hier eine extrem Fokussierung auf eine einzige Aktie stattfindet, die schon ausufernd wirkt und vor allem jegliches Risiko-Management außer acht lässt. Denkt also bitte zweimal nach, bevor ihr immer wieder die Nachkauftaste drückt und fragt euch, was ihr mit BYD plant und ob ihr noch immer dem folgt, was ihr euch für diese Aktie als "Anteil" eures Depots ausgedacht hattet! In meinem Zukunfts-Depot nimmt BYD mit ca. 2,4% Portfolioanteil einen eher mittleren Platz ein, was in meinen Augen völlig ausreichend ist, wobei hier natürlich auch die reine Anzahl an unterschiedlichen Aktien starken Einfluss nimmt.



Bei einer langfristigen Aktienanlage sollte ein Einzeltitel die 5%-Marke eher nicht überschreiten, immer vorausgesetzt, ihr verfolgt z.B. eine Core-Satellite-Strategie, (welche ich gerade für Neueinsteiger empfehle) wo Einzelaktien um einen großen Kern herum geplant und gekauft werden. Am Ende müsst ihr das natürlich selbst entscheiden, mit was ihr euch über "Jahre" wohlfühlen werdet, aber denkt in langen Zeiträumen und nicht nur für den heutigen Moment und macht euch Gedanken über die langfristige Historie, was Einzelaktien angeht und was es bedeuten kann, wenn man viel zu große Positionen an bestimmten Unternehmen hält. Wenn da etwas in Schieflage gerät, wird es der Rest nicht mehr adäquat auffangen können, was ein viel zu großes Risiko wäre. Niemand weiß was in X-Jahren ist. Also investiert dann bitte auch mit diesem Wissen darum und schärft eure Sinne für eine sauberes Risiko-Management.