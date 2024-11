DAX und TecDAX glänzen: Deutsche Indizes führen globalen Aufschwung an!

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine positive Entwicklung, wobei der deutsche Leitindex DAX mit einem deutlichen Plus von 1,04% auf 19.637,18 Punkte den stärksten Zuwachs verzeichnet. Auch der TecDAX kann mit einem Anstieg von 0,95% auf 3.429,20 Punkte eine solide Performance vorweisen. Der SDAX folgt mit einem Plus von 0,51% und erreicht 13.538,97 Punkte. Der MDAX zeigt sich ebenfalls im grünen Bereich, wenn auch mit einem moderateren Anstieg von 0,15% auf 26.304,27 Punkte. Auf der anderen Seite des Atlantiks verzeichnen die US-amerikanischen Indizes ebenfalls Zugewinne, jedoch in einem etwas geringeren Ausmaß. Der Dow Jones steigt um 0,35% und erreicht 45.011,86 Punkte, während der S&P 500 um 0,30% zulegt und bei 6.038,19 Punkten steht. Insgesamt zeigen die heutigen Marktbewegungen eine positive Stimmung an den Börsen, wobei insbesondere der DAX und der TecDAX in Deutschland herausstechen. Die US-Indizes folgen mit stabilen, aber weniger ausgeprägten Zuwächsen.Die DAX-Spitzenreiter sind Airbus mit einem Anstieg von 4,13%, gefolgt von MTU Aero Engines, das um 3,61% zulegte.Infineon Technologies rundet die Top 3 mit einem Plus von 3,06% ab.Im Gegensatz dazu verzeichneten die Flopwerte im DAX negative Entwicklungen. Beiersdorf fiel um 0,49%, während Brenntag einen Rückgang von 1,10% hinnehmen musste. Sartorius Vz. schloss mit einem Minus von 1,22%.Die MDAX-Topwerte werden von der Kion Group angeführt, die um 3,52% zulegte. Hochtief folgt mit einem Anstieg von 1,64%, während Delivery Hero um 1,50% stieg.Die Flopwerte im MDAX zeigen ebenfalls negative Trends. K+S fiel um 1,37%, TAG Immobilien um 1,44% und Hugo Boss verzeichnete den stärksten Rückgang mit -2,48%.Im SDAX sticht die NORMA Group mit einem beeindruckenden Anstieg von 16,07% hervor. AUTO1 Group folgt mit 7,55% und STRATEC mit 4,26%.Die Flopwerte im SDAX sind ebenfalls signifikant. Salzgitter fiel um 1,67%, thyssenkrupp nucera um 2,04% und Evotec verzeichnete den stärksten Rückgang mit -3,31%.Im TecDAX führt Infineon Technologies mit einem Anstieg von 3,06%, gefolgt von SMA Solar Technology mit 2,48% und SAP, das um 1,88% zulegte.Die TecDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Entwicklungen. Bechtle fiel um 1,21%, Sartorius Vz. um 1,22% und Evotec verzeichnete den stärksten Rückgang mit -3,31%.Im Dow Jones sind Boeing mit einem Anstieg von 2,35%, NVIDIA mit 1,67% und Caterpillar mit 1,22% die Topwerte.Die Flopwerte im Dow Jones zeigen ebenfalls negative Trends. Coca-Cola fiel um 0,40%, Chevron Corporation um 0,46% und Merck & Co. verzeichnete einen Rückgang von 1,03%.Die Topwerte im S&P 500 werden von Lam Research mit einem Anstieg von 4,93% angeführt, gefolgt von KLA Corporation mit 3,46% und Teradyne mit 3,39%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls negative Entwicklungen. Edwards Lifesciences fiel um 1,40%, Dominion Energy um 1,57% und Verisign verzeichnete den stärksten Rückgang mit -1,66%.