"Die Hintergründe des Abgangs (Rauswurfs) des COO bleiben leider völlig unklar"

Die Spekualtionen um eine potentielle Übernahme des Hamburger Pharmaunternehmens Evotec war in dieser Woche erneut das heißeste Thema im wO-Forum . Zusätzlich befeuert wurde die Diskussion, in der seit Montag über 500 Beiträge verfasst wurden, durch die kürzliche Ankündigung, dass Chief Operating Officer, Dr. Craig Johnstone die Evotec SE zum Jahresende verlassen würde ( wallstreetONLINE berichtete ).

Folge_mir: Ich hatte gehofft, die Zeit der undurchsichtigen Unternehmensmitteilungen wäre vorbei.

Die Hintergründe des Abgangs (Rausschmisses) des Vorstands bleiben leider völlig unklar.

darauf Bruder_Halblang: "Vielleicht geht der COO davon aus, dass er nach einer Übernahme ohnehin seinen Posten verlieren würde."

BierraMorett-i: "Irgendwie riecht das doch alles nach Übernahme…die wissen im Hintergrund sicher mehr!! Bleibt spannend"

Gertrude41: "Da läuft etwas größeres im Hintergrund. Bald wissen wir mehr..... 22+"

MrEstate: "Wieder ein teurer Vorstand weniger. Meine Vermutung, der neue CEO räumt im Rahmen der strategischen Überprüfung weiter auf. Alles auf Effizienz getrimmt. Übernahme weiter ein Thema"

darauf BigStepsMonkey: "Na ja - aufräumen ja - aber ob man dafür gleich operative Manager gehen lassen muss/soll -> die Axt im Hause ersetzt leider immer nicht den fach- und berufserfahrenen Zimmermann !!! -> aber - evtl. trennt man sich von den Managern/Leuten, die nach einer evtl. Übernahme/Fusion ja anderweitig schon besetzt mitgebracht werden (Doppelbesetzungen sind teuer). ... Abwarten"

Der_Connaisseur: "Tja die Strukturen auch ganz oben werden verschlankt. Grundsätzlich ist das gut so. Johnstone war der Prozessoptimierer bei Evotec. Und wurde jetzt selbst "optimiert" ...

Geil sind die Meldungen, dass die "freiwilligen" Übernehmer jetzt vollkommen überrascht waren, dass das Management gar nicht mit Ihnen Kontakt aufnimmt. Dumm gelaufen. Für die Übernehmer. Guter Flex des neuen CEO. Das wird weitere Hyänen fürs Erste abschrecken.

Nur fundamentale Arbeit an der Pipeline und die schnelle Auslastung der JPODs wird über den Erfolg hier bestimmen. Keine durchschaubaren Witzangebote.

Und ja bei Strukturumbau müssen manchmal auch die gehen die vorher für die Strukturen zuständig waren. Also das ist ja die Jobbeschreibung eines COO. Also ja ist normal und gut so."

Translokator: "Wieder mal eine Meldung ( Rückzug vom COO Dr. Craig Johnstone tritt mit Wirkung zum 31. Dezember ab ), die von Evotec nicht ausreichend kommuniziert wird. Entweder er braucht nach 12 Jahren eine berufliche Veränderung, was verständlich wäre, oder er braucht mehr Zeit im privaten Umfeld. Kann man sowas nicht ausreichend (be)schreiben in der EQS-News ?"

Dlg: "Also mitten in der größten Unternehmensrestrukturierung verlässt der dafür wahrscheinlich hauptverantwortlich zuständige COO das Boot mit einer Vorlauffrist von nur vier Wochen. Mit Resturlaub und Weihnachtszeit im Hinterkopf könnte man auch sagen: sofort. Und damit zwei Jahre vor Vertragsende in einem für einen Vorstand jugendlichen Alter von nur 57 Jahren. Kein direkter Nachfolger, kein geordneter Übergabeprozess. Evotec hätte in dieser Situation theoretisch ein Interesse haben sollen (auch für die externe Kommunikation), dass während dieser Restrukturierung eine Kontinuität im Team gewahrt wird und der COO hätte ein Interesse haben sollen, dass er nach zig Jahren im Vorstand ein geregeltes Haus, zumindest aber einen finalen Restrukturierungsplan hinterlässt – dessen Execution die nächsten Jahre ja jemand anders hätte machen können.

So sehr ich mich auch bemühe, ich weiß nicht, wie man das positiv sehen will. Ja, man spart vllt. kfr Gehalt und man „verschlankt“ sich ggfs. – aber will man das auf DIESER Position zur JETZIGEN Zeit? Über die Gründe kann man spekulieren, zB dass er es die letzten Jahre verk*ckt hat, dass die Chemie mit dem neuen CEO nicht stimmt, dass er die bisher vorgeschlagenen Maßnahmen nicht mittragen will, etc. Dass das etwas mit Halo oder Triton zu tun hat, kann ich mir nicht vorstellen. EVT hat das Halo Angebot abgelehnt, warum sollten die darauf hin ihre eigenen Vorstände rausschmeißen? Aus COO Sicht klingt das auch nicht sinnvoll – dann doch lieber ne schöne Abfindung mitnehmen, wenn der neue Eigentümer mich nicht mehr will.

Der diesjährige „brain drain“ beinhaltet also: Lanthaler (CEO), Johnstone (COO), Polywka (AR) und Evers (CBO). Das kann man natürlich auch als Chance bzw. notwendig erachten (cf der track record von Evotec die letzten Jahre) für den „Neuanfang“ des Unternehmens. Den Kurs scheint es heute ja auch nicht zu interessieren."

darauf -weitblick-: "Ja, in der Tat könnte das ein sofortiger Abgang sein. Über seine Person als Site Head Toulouse liefen ja wichtige Informationen, die für die Zukunft entscheidend sind. Vielleicht möchte man hier einen „Filter“ rausnehmen. Ich würde mir auf jeden Fall für den wichtigsten Bereich „meiner“ Firma immer direkt berichten lassen."

Gertrude41: "Warten wir mal ab.... Der COO stand für die "alte" Evotec. Ab 2025 gibt es die "neue" Evotec. Da werden die ersten positiven Auswirkungen, beginnend mit Q4 dieses Jahres, erkennbar werden. Wir stehen erst am Anfang. Nicht umsonst beginnen sich so viele Player zu platzieren. Meine 22+ stehen ja nicht ohne Erwartung im Raum. Ich denke das wird noch eine richtig runde Sache. Der Biotech Sektor liegt zudem noch am Boden, auch da muss sich das Umfeld aufhellen. Und dann sind da noch die ganz großen Player, für die Evotec mit seiner Bewertung eine Top Ergänzung sein könnte, insbesondere die Produktionsstandorte. Vielleicht wird der Laden auch aufgeteilt. Es bleibt spannend."

Borsalin: "Solche Meldungen können immer wieder auf die eine oder andere Seite interpretiert werden. Da Evotec mit dem neuen CEO neu aufgestellt werden soll .(auf mehr Gewinn getrimmt)

sehe ich die Meldung eher positiv."

Samba_an_der_Eckfahne: "Na klar, die Dynamik ist für den Moment etwas raus durch diese Farce von Halo. Aber, grundsätzlich bleibt es hier natürlich spannend und hinter den Kulissen wird fleißig gearbeitet und es passiert etwas. Sei es hinsichtlich der Umstrukturierung von Evotec durch das Management oder weil das Übernahme-Szenario nicht vom Tisch ist und sich weitere Interessenten positionieren. Davon lebt der Kurs hier und die Hoffnung der AnlegerInnen."

Autor: Hardy Schilling, Head of Community