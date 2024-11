RTL-Dschungelcamp komplett zur Primetime - Start am 24. Januar

Bester Satz ever!!!Also echt ohne Schmarn aber bei einem Fernsehsender zu sagen "perspektivisch dürfte das Ergebnis die nächsten Jahre wieder steigen" da musst du doch echt selber lachen oder. Hast du keine Verwandten/Bekannten/Arbeitskollegen? Was streamst du zur Zeit oder welche Serie schaust du gerade--> da ist die Antwort nie "Dschungelcamp oder Germanys next Top Model oder so ein Schrott" noch abwegiger ist ja nur noch zu sagen "perspektivisch geht es bei Kinos wieder bergauf"-->ob die Kutschenbauer das in den 30ern wohl auch so gesagt haben so nach dem Motto "das Auto setzt sich nie durch"Nochmals kein Problem wenn jemand sagt geraucht/gesoffen wird immer oder Bayer das könnte wieder was werden wenn die Klagen erst weg sind oder 3M oder oder, klassische Turnaround Story. Aber bei privaten Fernsehsender da geht eher mittel als langfristig das Licht aus das steht doch wirklich fest. Allein die Marktmacht der Microsoft/Apple/Amazon/Google wird dafür sorgen dass Youtube/Amazon/Apple evtl. auch Microsoft mittelfristig sich die großen Sportereignisse reihenweise kaufen einfach weil sie es können und auch anderen Content /Filme und wer sieht sich dann noch RTL an. Ich hätte es selbst vor 5 Jahren nicht geglaubt aber ich sehe gar kein normales TV mehr ausser mal Nachrichten und da aus der Videothek. Und die Zielgruppe <30 erst Recht nicht. Wer bleibt dann noch übrig, die Gruppe 60+ aber die will kein Werbepartner haben da die Leute nix mehr investieren (zumindest keine Luxus)Im Prinzip sagt der Kurs auch alles, von 100 auf 25 in 10 Jahren-- mit Zufall oder ineffizenten Markt hängt das nicht zusammen schlicht mit einem Niedergang der Branche