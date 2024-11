Moderates Plus im Leitindex ATX

Branchenseitig standen außerdem erneut Immobilienwerte im Fokus. In den vergangenen Tagen hatten bereits einige Immobilienunternehmen ihre Bücher geöffnet. Am Donnerstagabend nach Börsenschluss hatte Immofinanz Ergebnisse für die ersten drei Quartale veröffentlicht. Die Aktien reagierten mit einem Plus von 1,7 Prozent auf den Konzerngewinn von 50,9 Millionen Euro.

Zahlen kamen in der Früh von Warimpex. Der auf Büros und Hotels spezialisierte Immobilienentwickler ist aufgrund von Bewertungsverlusten vor allem in Russland von Januar bis September 2024 tief in die roten Zahlen gerutscht. In den ersten drei Quartalen lag das Periodenergebnis bei minus 42,8 Millionen Euro. Die Aktien zeigten sich 1,9 Prozent tiefer.

Zu s Immo meldeten sich die Analysten der Erste Group zu Wort. Sie senkten die Einstufung der Aktien von "Accumulate" auf "Hold" und setzten das Kursziel bei 22,05 Euro fest. Dies ist auch die Höhe der Barabfindung beim Squeeze-out, der kommenden Dienstag in das Firmenbuch eingetragen werden soll. Demnach wäre der letzte Handelstag am Montag, dem 2. Dezember. Die Aktien standen zuletzt prozentual unverändert bei 22,30 Euro.

Die Erste-Group-Analysten äußerten sich auch zu den Aktien von Andritz . Sie senkten das Kursziel für die Titel des Anlagenbauers von 73,7 auf 69,0 Euro, bestätigten aber die Kaufempfehlung "Buy". Die Andritz-Titel notierten 1,1 Prozent tiefer bei 52,90 Euro.

Die Raiffeisen Bank International (RBI) hat den Verkauf ihrer belarussischen Tochter Priorbank JSC an die emiratische Soven 1 Holding abgeschlossen. Das diesjährige Konzernergebnis wird durch den Verkauf mit insgesamt rund 830 Millionen Euro belastet. Die RBI-Aktie gewann 1,7 Prozent./mha/kat/APA/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Raiffeisen Bank International Aktie Die Raiffeisen Bank International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 52,75 auf Tradegate (29. November 2024, 18:03 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Raiffeisen Bank International Aktie um +0,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,82 %. Die Marktkapitalisierung von Raiffeisen Bank International bezifferte sich zuletzt auf 6,07 Mrd.. Raiffeisen Bank International zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,8400 %.