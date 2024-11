VANTAGE FOUNDATION UNTERSTÜTZT GEMEINSAM MIT FRESH START GEMEINSCHAFTEN IN EDINBURGH

Edinburgh, Schottland (ots/PRNewswire) - Die Vantage Foundation ist eine

Partnerschaft mit Fresh Start eingegangen, einer in Edinburgh ansässigen

Wohltätigkeitsorganisation, die ehemaligen Obdachlosen durch die Bereitstellung

von Waren und Dienstleistungen hilft, sich in ihrem neuen Zuhause einzurichten.

Sie setzen sich dafür ein, den Teufelskreis der Obdachlosigkeit zu durchbrechen

und den in Armut lebenden Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen.



Fresh Start wurde 1999 aus dem Wunsch heraus gegründet, Gemeinschaften zu

helfen, in denen Probleme wie Obdachlosigkeit, Benachteiligung und Armut weit

verbreitet sind. Die Organisation verfolgte einen personenzentrierten Ansatz und

begann mit der Verteilung von "Starter Packs", d. h. Paketen mit wichtigen

Haushaltsgegenständen, die den Menschen helfen sollen, sich in ihrem neuen

Zuhause einzurichten.







unterstützen regelmäßig über 2.000 Menschen. Im Laufe der Jahre haben sie

außerdem ihr Angebot erweitert, um den Bedürfnissen der Menschen in ihren

Gemeinschaften gerecht zu werden, z. B. durch die Bereitstellung von

Küchengeräten, Kochkursen und Maler- und Tapezierarbeiten.



Die Vantage Foundation besuchte Fresh Start im November, um durch das Sponsoring

von Starterpaketen das Anliegen der Organisation zu unterstützen. "Wir freuen

uns, Fresh Start bei seiner Aufgabe zu unterstützen, Menschen dabei zu helfen,

sich ein eigenes Zuhause zu schaffen", sagte Steven Xie, Executive Director der

Vantage Foundation. "Ihre Mission ist uns sehr sympathisch, und diese

Partnerschaft spiegelt unser eigenes Engagement wider, die unsichtbaren

Herausforderungen der sozialen Immobilität anzugehen."



"Wir wollen den Menschen die Möglichkeit geben, sich zu Hause zu fühlen",

erklärt Jen McQuistan, Corporate Partnership Officer bei Fresh Start. "Es ist

wichtig, dass sie einen Raum haben, den sie ihr Eigen nennen können, und dass

sie ein echtes Gefühl der Zugehörigkeit zur Gemeinschaft entwickeln."



Weitere Informationen über Fresh Start und wie Sie sich engagieren können,

finden Sie auf der Website https://www.freshstartweb.org.uk/



Informationen zur Vantage Foundation



Die Vantage Foundation ist eine unabhängige gemeinnützige Organisation, die 2023

im McLaren Technology Centre in Großbritannien gegründet wurde. Die Stiftung hat

mit Wohltätigkeitsorganisationen in der ganzen Welt zusammengearbeitet, darunter

die iREDE Foundation in Nigeria, Teach For Malaysia in Malaysia und das

Instituto Claret in Brasilien.



Weitere Informationen finden Sie unter http://www.vantage.foundation/



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2569869/photo.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2299654/Vantage_Foundation_Logo.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/vantage-foundati

on-unterstutzt-gemeinsam-mit-fresh-start-gemeinschaften-in-edinburgh-302318844.h

tml



Pressekontakt:



Steven Xie,

Executive Director,

Vantage Foundation,

steven.xie@vantage.foundation



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172206/5920133

OTS: Vantage Foundation





