Musste das sein?

Nürnberg (ots) - Der Unterhalt für Kinder wird laut neuer Düsseldorfer Tabelle

(DTB) zum 1. Januar 2025 um knapp 1 Prozent angehoben. So steigt der

Mindestunterhalt in der ersten Altersstufe, 0 - 5 Jahre, von 480 auf 482 EUR, in

der zweiten Altersstufe, 6 - 11 Jahre, von 551 auf 554 EUR, in der dritten

Altersstufe,12 - 17 Jahre, von 645 auf 649 EUR und für volljährige Kinder von

689 auf 693 EUR. Entsprechend steigen auch die Unterhaltsbeträge in den anderen

Einkommensgruppen an. Der notwendige Eigenbedarf für Unterhaltspflichtige,

Selbstbehalt, bleibt gleich, wie bisher 1450 EUR für Erwerbstätige und von 1200

EUR für Nichterwerbstätige. "Musste ein Update der Düsseldorfer Tabelle 2025

sein? Wird da nicht mehr Aufwand geschaffen als die Unterhaltserhöhung bringt,

Aufwand bei Jugendämtern, bei und zwischen den Trennungseltern? Warum nicht

abwarten, bis und ob die Erhöhung des Kindergeldes um 5 EURO beschlossen ist?",

fragt die ISUV Vorsitzende Melanie Ulbrich.



Hintergrund







jetzt zum 1.1.2025 geupdatet wird. Das Gesetz selbst sieht eine neue

Mindestunterhalts-Verordnung nur alle zwei Jahre vor. Es hätte gereicht, die

Verordnung zum 1.1.2026 anzuwenden und damit auch die DTB erst zum 1.1.2026 zu

ändern. Zwar kann man die Verordnung ausnahmsweise auch jährlich ändern. "Worin

besteht gerade jetzt der Grund für diese Ausnahme?", fragt sich Ulbrich.



Zahlbeträge



Für Unterhaltspflichtige sind die Zahlbeträge entscheidend. Es handelt sich um

die Beträge der DTB minus hälftiges Kindergeld. Die DTB 2025 beruht auf der

Annahme, dass das Kindergeld von derzeit einheitlich je Kind 250 EUR für das

Jahr 2025 zunächst nicht erhöht werden wird. Im Fall einer Änderung der

Kindergeldhöhe für 2025 wird die "Zahlbetragstabelle" entsprechend angepasst

werden.



Problem Wohnkosten



Weiterhin unverändert ist der Wohnbedarf beim Selbstbehalt mit 520 EURO

"berücksichtigt", verbunden mit dem Hinweis, dass dieser Betrag beim Nachweis

höherer Kosten angepasst werden "soll", Limit sind "angemessene" Kosten. "Soll"

bedeutet in der Rechtssprache, dass dies in der Regel auch so umzusetzen ist.

Fakt ist, dass einerseits bei Gerichten und Anwälten eine eingeschliffene Praxis

vorherrscht, die Tabelle eins zu eins anzuwenden. Von der Unterhaltskommission

des Deutschen Familiengerichtstages ist dieses Defizit bei der Anwendung der DTB

mehrfacht moniert worden.



Andererseits werden Betroffene darauf verwiesen, höhere Wohnkosten einzuklagen.

Sie sollen gleichsam durch Eigeninitiative die Rechtsprechung ändern. "Das ist

unrealistisch, wer am Selbstbehalt knabbert, scheut Gerichts- und Seite 2 ► Seite 1 von 2



Es besteht eigentlich kein Grund dafür, dass die Tabelle bei solchen Zahlenjetzt zum 1.1.2025 geupdatet wird. Das Gesetz selbst sieht eine neueMindestunterhalts-Verordnung nur alle zwei Jahre vor. Es hätte gereicht, dieVerordnung zum 1.1.2026 anzuwenden und damit auch die DTB erst zum 1.1.2026 zuändern. Zwar kann man die Verordnung ausnahmsweise auch jährlich ändern. "Worinbesteht gerade jetzt der Grund für diese Ausnahme?", fragt sich Ulbrich.ZahlbeträgeFür Unterhaltspflichtige sind die Zahlbeträge entscheidend. Es handelt sich umdie Beträge der DTB minus hälftiges Kindergeld. Die DTB 2025 beruht auf derAnnahme, dass das Kindergeld von derzeit einheitlich je Kind 250 EUR für dasJahr 2025 zunächst nicht erhöht werden wird. Im Fall einer Änderung derKindergeldhöhe für 2025 wird die "Zahlbetragstabelle" entsprechend angepasstwerden.Problem WohnkostenWeiterhin unverändert ist der Wohnbedarf beim Selbstbehalt mit 520 EURO"berücksichtigt", verbunden mit dem Hinweis, dass dieser Betrag beim Nachweishöherer Kosten angepasst werden "soll", Limit sind "angemessene" Kosten. "Soll"bedeutet in der Rechtssprache, dass dies in der Regel auch so umzusetzen ist.Fakt ist, dass einerseits bei Gerichten und Anwälten eine eingeschliffene Praxisvorherrscht, die Tabelle eins zu eins anzuwenden. Von der Unterhaltskommissiondes Deutschen Familiengerichtstages ist dieses Defizit bei der Anwendung der DTBmehrfacht moniert worden.Andererseits werden Betroffene darauf verwiesen, höhere Wohnkosten einzuklagen.Sie sollen gleichsam durch Eigeninitiative die Rechtsprechung ändern. "Das istunrealistisch, wer am Selbstbehalt knabbert, scheut Gerichts- und