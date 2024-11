Hugo Boss - Aktie im Rampenlicht - 29.11.2024

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,29 % geändert.

Die Börsenlandschaft zeigt sich heute in guter Stimmung: Der DAX führt mit einem Plus von 1,04%, während auch andere Indizes zulegen. Besonders in Deutschland sind die Zuwächse bemerkenswert.

Die Erfolgsgeschichte von Chipotle Mexican Grill ist zuletzt etwas ins Stocken geraten. Dafür springt ein neuer Wert in die Bresche. Seit Jahresanfang legt die Aktie um 200 Prozent zu und das dürfte erst der Anfang sein.

Die Hugo Boss-Aktie steht im Jahr 2024 massiv unter Druck. In dieser Woche folgte dann der nächste Abverkauf im zweistelligen Prozentbereich. Doch was genau belastet den MDAX-Konzern jetzt? Und wie sind die Aussichten für eine potenzielle Erholung? Sorge um rechtliche Probleme In dieser Woche ist die Aktie von Hugo Boss auf den tiefsten Stand seit […] The post Hugo Boss-Aktie: Darum geht der Absturz weiter first appeared on sharedeals.de.