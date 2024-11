Frankreich, Deutschland: Auf dem Weg zum Kollaps!

Mit Frankreich und Deutschland sind die beiden Kernländer in Europa in einer schweren Krise - dabei gibt es einige Parallelen zwischen beiden Ländern (Spaltung der Gesellschaft und Brandmauer der Eliten gegen die Rechtspopulisten; zu hohe Ausgaben trotz hoher Einnahmen durch extrem hohe Steuerlasten; Umverteilungs-Politik). In Deutschland dagegen ist der Niedergang der Industrie durch eine geradezu wahnwitzige Energieplotik weitgehend hausgemacht. All das bevor Trump an die Macht kommt und die Lage dadurch noch weiter verschärfen wird. An der Wall Street heute die übliche Black Friday-Rally vor allem aufgrund steigender Halbleiter-Aktien - die US-Renditen fallen deutlich..

