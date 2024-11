Euro zum US-Dollar weiter stabilisiert

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich am Freitag nach seinem eine Woche alten Zweijahrestief weiter stabilisiert. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0575 US-Dollar gehandelt. Sie zeigte sich damit weiter davon erholt, dass der Kurs vor einer Woche mit 1,03 Dollar noch der Parität näher gekommen war. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs am Freitag auf 1,0562 (Donnerstag: 1,0542) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9467 (0,9485) Euro.

Im Blick stand die Inflation in der Eurozone, die im November den zweiten Monat in Folge zugelegt hat. Die Verbraucherpreise stiegen um 2,3 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat. Im Oktober hatte die Inflationsrate bei 2,0 Prozent gelegen. Da Volkswirte diesen Anstieg erwartet hatten, waren die Daten am Devisenmarkt kein großer Beweger. Vor allem Basiseffekte wurden für den Anstieg verantwortlich gemacht.