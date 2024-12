Top-Aktien der letzten 25 Jahre: Nvidia, Tractor Supply und Monster Beverage

So stieg der S&P-500-Index in der ersten Jahreshälfte 2024 etwa 15,54 Prozent. Doch nur zehn der insgesamt 500 Aktien standen für 74 Prozent der Performance . Die verbleibenden 26 Prozent steuerten hingegen alle übrigen 490 Aktien zur Rendite bei.

Somit sind es immer nur wenige Wertpapiere, die überdurchschnittlich abschneiden und die Verluste vieler Negativperformer ausgleichen. Auch langfristig ändert sich wenig an diesem Bild.

Folgende Aktien schnitten in den vergangenen 25 Jahren besonders stark ab:

1. Nvidia

Die beste Aktie der vergangenen 25 Jahre (bis Ende Sept. 2024) war mit deutlichem Abstand Nvidia. Doch den Hauptteil der insgesamt 330.046 Prozent Wertsteigerung verbuchte sie erst in den vergangenen zehn Jahren (29.11.2024).

Aus beispielsweise 10.000 US-Dollar wurden 33.014.600 US-Dollar.

Nvidia profitiert von der steigenden Nachfrage nach GPUs für künstliche Intelligenz, Cloud-Computing, Gaming und das Metaverse. Anwendungen wie autonomes Fahren und digitale Zwillinge treiben das Wachstum ebenso an wie strategische Partnerschaften und Akquisitionen. Mit innovativer Technologie sicherte sich Nvidia eine Schlüsselrolle in der digitalen Transformation.

2. Tractor Supply

Diese eher unter dem Medienradar gehandelte Aktie ist wahrscheinlich nur wenigen Anlegern bekannt. Doch Tractor-Supply-Wertpapiere sind in den vergangenen 25 Jahren (bis Ende Sept. 2024) insgesamt 117.202 Prozent gestiegen.

Wer damals 10.000 US-Dollar investierte, besitzt heute 11.730.270 US-Dollar. Im Gegensatz zu Nvidia- sind Tractor-Supply-Aktien bereits ab dem Jahr 2000 stetig gestiegen, was auf das Geschäftsmodell, den kontinuierlichen Gewinnanstieg und die geringe Beachtung des Marktes zurückzuführen ist.

Tractor Supplys Business ist unspektakulär. Die amerikanische Einzelhandelskette hat sich auf Produkte für die ländliche Lebensweise spezialisiert. Dazu gehören beispielsweise Geräte, Werkzeuge, Tiernahrung, Kleidung, Gartenbedarf und Outdoor-Ausrüstung, die von vielen Landwirten, Viehzüchtern und Hobbygärtnern stark nachgefragt werden.

Tractor Supply profitiert von der wachsenden Nachfrage nach Heimwerkerbedarf, Selbstversorgung, Trends wie Urban Gardening und dem zunehmenden Interesse an Haustierpflege. Mit über 2.270 Filialen und einem stark wachsenden Online-Geschäft kombiniert das Unternehmen ein robustes stationäres Modell mit E-Commerce, um seine Kunden in den USA optimal zu bedienen.

3. Monster Beverage

Energiedrinks erfreuten sich einst wie Coca-Cola in seiner Anfangszeit in den vergangenen 25 Jahren (bis Ende Sept. 2024) einer sehr großen Beliebtheit. Davon profitierte unter anderem Monster Beverage mit einer Gesamtrendite von 98.830 Prozent.

Aus beispielsweise 10.000 US-Dollar wurden somit 9.893.050 US-Dollar.

Das Unternehmen ist für seine Energydrinks, die mit und ohne Alkohol erhältlich sind, und die Marke Monster Energy weltweit bekannt. Es profitiert von der anhaltend hohen Nachfrage nach Energydrinks, die sowohl von jüngeren Zielgruppen als auch von Konsumenten mit aktivem Lebensstil bevorzugt werden. Neben seiner Kernmarke umfasst das Sortiment auch Produkte wie Reign Total Body Fuel, NOS und Full Throttle, die spezifische Marktsegmente bedienen.

Fazit: Nvidia, Tractor Supply und Monster Beverage

Nur wenige Aktien gehören langfristig zu den großen Gewinnern. Erkennbar sind sie häufig an ihrer dominierenden Marktstellung in einzelnen Regionen oder Nischen und ihrer sehr hohen Profitabilität, die sich in stark steigenden Umsätzen und Gewinnen (Wachstum) sowie meist in einer soliden Bilanz niederschlägt.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion

5 heiße Wetten für den Jahresendspurt! US-Wahlen ebnen den Weg.